Вопросы ЖКХ, состояния дорог и вывоза мусора – самые важные темы пресс-конференции главы администрации Мурманска

Вопросы проблем в жилищно-коммунальной сфере стали самыми обсуждаемыми на традиционной ежегодной пресс-конференции главы администрации Мурманска. Андрей Сысоев поделился с журналистами не только отчётами за прошедший год, но и раскрыл тайну кирпичных дорог.

Вопросы о деятельности ЖКХ и работе коммунальных служб в Мурманске местные жители задают чаще всего. На пресс-конференции главу администрации ими буквально завалили. Больше всего внимание мурманчан привлечено к состоянию дорог и их ремонту.

- Неоднократно эксперты, которые никак не связаны с городом, их ни в коем случае нельзя подозревать в ангажированности, в их числе эксперты ОНФ, оценивают состояние городских дорог, как одни из лучших на Северо-Западе, - сказал Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Я не знаю, как они устроены в Сочи, как они устроены в Краснодаре, но я знаю, что эти дороги эксплуатируются совсем в других климатических условиях. И сравнивать дороги Краснодара с Мурманском нельзя.

Переход с плюсовой на нулевую температуры и обратно за зиму в Мурманске бывает в среднем 50 раз. В то же время асфальт должен выдерживать не только сильный холод и шипованные шины машин, но и летнюю жару. В следствие таких нагрузок на дорожном покрытии нередко возникают выбоины, которые в Мурманске принято ремонтировать кирпичами. Однако, по мнению главы администрации, такой способ временной починки незаменим.

- Мы активно работаем в этом направлении, мы ищем технологии, которые могла заменить такой ремонт, - отметил Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. – Но по секрету скажу, это будет для журналистов новостью, как-то норвежцы нам задали вопрос: «Слушайте, а интересно, это вы придумали заделывать ямы в межсезонье кирпичом?». Я прошу обратить внимание, что именно в межсезонье.

Андрей Иванович напомнил, что протяженность городских дорог 200 километров. Ежегодно чинятся порядка 200 тысяч квадратных метров дорожного покрытия.

Продолжая тему ЖКХ, глава администрации рассказал о недавнем визите в Мурманск делегации из Уфы. Гости столицы Заполярья заинтересовались эффективными муниципальными практиками в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Одним из удачных примеров Андрей Сысоев назвал работу муниципального учреждения «Новые формы управления», созданного специально для оказания юридической и методической помощи мурманчанам.

- Сегодня до 300 исков в год город от имени собственников подает на недобросовестные управляющие компании о невыполнении договоров управления, - привёл статистические выкладки Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Процент выигранных исков в судах достигает у нас 95 процентов, а оставшиеся 5 процентов, это когда в ходе процесса управляющая компания идёт на соглашение по устранению недостатков в работе.

Так же глава администрации напомнил, что теперь обязательств у управляющих компаний станет меньше. Ведь вывозом мусора займётся отдельное предприятие «Управление отходами».