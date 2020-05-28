Вор городских видеокамер попался

В Мурманске полицейские задержали мужчину, подозреваемого в серии краж камер видеонаблюдения в Первомайском и Октябрьском районах областного центра.

Неизвестный похитил видеозаписывающую технику с четырёх зданий областного центра. Общая сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей.

Во время оперативно-разыскных мероприятий был задержан 33-летний, ранее неоднократно судимый, мурманчанин. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что камеры продал, а средства потратил на личные нужды.

Ему грозит до 2 лет лишения свободы.