Воришка попался на масле

18 упаковок сливочного масла на сумму 2,5 тысячи рублей украл житель Оленегорска в одном из магазинов города.

Мужчина незаметно от других посетителей положил их в пакет и вышел, минуя кассовую зону.

Факт кражи был выявлен при просмотре записей с камер видеонаблюдения.

После задержания подозреваемый пояснил, что совершил хищение продуктов питания с целью дальнейшего сбыта. Теперь нарушителю закона грозит до 1 года лишения свободы.