Воришке телефона пришлось вернуть украденное

Карманник был пойман полицейскими по горячим следам, украденное пришлось вернуть владельцу.

В полицию Мурманска обратился мужчина, который рассказал, что после посещения торгового центра на улице Старостина ему не удалось найти свой мобильный телефон. Когда потерпевший укладывал сумки в ячейку для хранения вещей, злоумышленник сумел вытащить гаджет из кармана куртки мужчины.

Благодаря камерам видеонаблюдения, полицейские задержали молодого человека, который сразу же признался в содеянном.

Мобильный телефон вернули владельцу. Против подозреваемого возбудили уголовное дело.