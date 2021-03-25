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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.03.21 19:30

Воркшоп для молодых журналистов провёл редактор группы «Регион 51»

Дмитрий Афиногенов рассказал, как за короткий срок создать и раскрутить группу во «ВКонтакте», какие лайфхаки можно использовать и какие ошибки нельзя совершать.

В уютном кафе «Морошка» в центре Мурманска едва хватает места. Юные журналисты арктического университета один за другим приходят послушать семинар, который ведёт создатель одной из самых читаемых новостных групп в Заполярье. На воркшопе Дмитрий Афиногенов рассказал, как правильно оформлять свои интернет-страницы, что делать, чтобы завоевать доверие аудитории и определить её интересы.

Дмитрий Афиногенов, редактор группы «Регион 51»: «Сегодня мы вместе с объединением телевидения проводим воркшоп, который нацелен на то, чтобы улучшить знания ребят, начинающих профессионалов о том, как работать в социальных сетях, как развиваться в социальных сетях, продвигаться, принципы работы и так далее. В конечном счёте, чтобы было описано с журналистской подачи новостной информации, сделать её удобной, качественной для населения».

Изначально Игорь Берновский учился на программиста, но быстро понял, что это направление ему совершенно неинтересно, поэтому спустя время перевёлся на журналистику. Общение с людьми, насыщенные и интересные рабочие будни – все это привлекает его в профессии.

Игорь Берновский, студент 2-го курса направления журналистики: «Я очень люблю общаться с людьми, а журналистика - это идеальная вещь для общения с людьми».

В наше время работа журналиста включает в себя не только написание статей, современный профессионал должен быть и писателем и монтажёром, обладать знаниями в SMM и уверенно держаться в кадре. Медиа ищут супергероя. Но как всему этому обучить в рамках университета не понятно. Воркшоп – отличная возможность получить знания за короткий срок.

Светлана Солдатова, преподаватель МАГУ: «Воркшоп - это отличная возможность для тех людей, которые хотят стать журналистами, научиться задавать вопросы. Мы как раз этому учим на лекциях».

Такие занятия для студентов организуют регулярно, ребята с интересом участвуют в обсуждениях, познают основы журналистики и маркетинга.

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