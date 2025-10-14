Вороновские чтения: литература саамов – важная часть художественного пространства Мурманского края

Её уникальность определяется самобытной культурой коренных народов Крайнего Севера. В начале октября, когда отмечается День рождения первой саамской поэтессы Октябрины Вороновой, в посёлках Ловозеро и Ревда вспоминают о ней с особым трепетом.

Стало традицией в центре Кольского полуострова проводить «Вороновские чтения». В этом году они состоялись в третий раз под названием «Лапландия – любовь моя». В библиотеке посёлка Ревда собрались любители поэзии, чтобы поделиться творчеством, новыми исследованиями в культурном наследии нашего региона.

Ольга Цыпышева, директор Ловозерской межпоселенческой библиотеки: «Этим мероприятием мы хотим показать важность её творчества, сохранения наследия Октябрины Владимировны Вороновой. Ведь она первая саамская поэтесса, которая писала, стихи которой были переведены на русский язык. И она воспевала нашу северную природу, любовь к жизни, любовь к людям.

Перед собравшимися выступили дети, сотрудники библиотеки и представители высшей школы.

Центральным событием стала презентация вышедшей в этом году коллективной монографии, посвящённой филологическому и методическому аспектам в изучении лирики зачинательницы саамской литературы.

Виктория Бакула, доктор филологических наук, профессор Мурманского арктического университета: «Творчество Октябрины Вороновой изучается практически всегда. В школах говорят прежде всего о ней, в библиотеках тоже. Эта книга состоит из двух частей: первая посвящена исследованиям творчества Октябрины Вороновой, о жизненном, творческом пути, о художественном мире, о женском начале в её поэзии, об истоках творчества и, конечно, о содружестве её с Владимиром Александровичем Смирновым, который, собственно, главным её переводчиком и стал. А уже со второй и третьей главы начинаются исследования студентов и моей коллеги Ольги Геннадьевны».

Основной фокус исследователей-филологов был сосредоточен на пейзажных образах родного края, на судьбах представителей саамского народа, на способах мировидения ярчайшей его представительницы Октябрины Вороновой. Было методически обосновано изучение её творчества, представлены конспекты уроков, внеклассных мероприятий, темы сочинений для учеников, многообразные приёмы работы над художественным текстом.

Ольга Згазинская, кандидат филологических наук, директор Центра «МЫСЛЕОБРАЗ»: «Сейчас в школах развивается игровой компонент. С помощью игры, через игру наши дети могут окунуться в этот чудесный мир лирического творчества. И прикоснуться к картине мира, например, Октябрины Вороновой. В этой книге, которую мы сегодня презентовали с Викторией Борисовной, мы как раз представили различные варианты. И сегодня попробуем наши силы».

Разнообразная программа Вороновских чтений включала в себя обзор жизни и творчества поэтессы, научные выступления и методические разработки разных игр. Приобщиться к художественным образам можно было, разгадывая кроссворды, ребусы, загадки, проходя этапы квеста по лирике саамских авторов.

Поприветствовать участников мероприятия пришёл генеральный директор Ловозерского ГОКа Владимир Федяков. Он тоже проникся творчеством Октябрины Вороновой и прочитал своё любимое стихотворение из наследия зачинательницы саамской литературы.

Владимир Федяков, генеральный директор Ловозерского ГОКа:

«Пятьдесят. Уже полвека.

Как подумаю – беда.

Что осталось человеку? -

Было, было, было. Да.

В очаге огонь держала,

Чтоб еда была всегда.

Скот пасла, детей рожала.

Было, было, было. Да.

Взять ружьё и встать на лыжи –

Всё смогла я без труда.

Я с тобой казалась выше.

Было, было, было. Да.

Нет, рыданье не годится.

Пусть всё прошлое – быльё.

И под старость мне гордиться:

Всё, что было, - то моё!».

Сотрудники межпоселенческой библиотеки и представители коренных народов Севера провели мастер-класс для гостей по изготовлению макета саамского переносного жилища куваксы.

В начале чтений дети местной школы, а в завершении мероприятия все желающие читали в открытый микрофон любимые стихотворения, делились воспоминаниями о землячке.

Открыл гостям свои двери Музей саамской литературы и письменности имени Октябрины Вороновой, основанный в 1994 году писательницей и общественным деятелем Надеждой Большаковой. Здесь собраны уникальные экспонаты: книги, фотографии, автографы писателей Мурманской области.

На празднике прозвучала песня в исполнении известного саамского барда Ивана Матрёхина на стихотворение Октябрины Вороновой.

Особым колоритом окрасило мероприятие выступление национальных исполнителей саамских песен.

Такие вдохновенные встречи, как Вороновские чтения, способствуют просвещению молодёжи, объединяют людей разных поколений, возвращают к истокам малой родины, сохраняют и обновляют традиции Кольского Севера.