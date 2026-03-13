Ворота Арктики ждут преображение

В выставочном центре атомного ледокола «Ленин» провели стратегическую сессию, посвящённую развитию набережной и площади у морского вокзала. Именно здесь туристы и северяне начинают знакомство с Мурманском со стороны залива.

Площадь у морского вокзала – уникальный случай для градостроителей. Здесь пересекаются интересы федеральных структур, регионального бизнеса и тысяч горожан, которые просто хотят выйти к воде. Найти баланс – главная задача стратсессии. В основу концепции легли пожелания мурманчан, собранные во время фестиваля «Портовый движ» и встреч с жителями. Люди чётко дали понять: им нужны разнообразные поводы здесь находиться, прогулочные маршруты и доступ к воде.

Ольга Вовк, заместитель губернатора Мурманской области: «Нам очень важно здесь объединить всех между собой. Это и причальные сооружения, потому что мы понимаем, что это отдельное требование с точки зрения работы со средой, регламентами, допусками. Все прекрасно знают, например, что на пирс нам выходить нельзя, а раньше, например, когда-то можно было и у всех есть история нереализованная. Когда-то можно было кататься и по Кольскому заливу, когда-то можно было выходить с дальних линий. А сейчас, по сути, мы с учётом тех регламентов, которые у нас есть, отрезаны от воды. Но хочется дать городу и горожанам больше воды. И как раз эту историю мы сейчас начинаем обсуждать, какие могут быть форматы, подходы, есть уже предварительные концепции, но нам важно сейчас сбиваться с точки зрения их реализуемости и, возможно, технических параметров. Поэтому здесь сегодня много специалистов, связанных с нормативами, связанных с переходами, обходами, отправками судов по территории Кольского залива. Очень важно сейчас сбиться по этим направлениям».

Развитие морвокзала – не просто благоустройство, а часть масштабного мастер-плана Мурманской агломерации, утверждённого по поручению президента. И подход здесь используют современный, с вовлечением ответственных и заинтересованных сторон и сообществ.

Оксана Веселкова, заместитель директора Центра городского развития Мурманской области, руководитель проекта развития морского вокзала: «Мы слышим то, что у жителей был такой опыт раньше: они выходили на пирс дальних линий, могли смотреть на воду, беспрепятственно фотографировать город с воды, также были корабли, которые ходили на Абрам-Мыс, пассажирские. Сейчас этого нет. И все скучают по тому взаимодействию с водой и не только эмоционально, но и практически. Сообщение с Абрам-Мысом нужно, об этом все говорят. Также жители говорили о том, что нужно больше поводов прийти на морвокзал

К работе привлекли архитектурное бюро, чьи специалисты несколько лет назад в Санкт-Петербурге создали культовое общественное пространство «СевкабельПорт». Архитекторы уже изучили набережную, площадь и составили свои предложения.

Илья Спиридонов, архитектор, сооснователь архитектурного бюро: «Дизайнерская сборная солянка: с одной стороны, там есть пушкинские фонари, с другой, есть советский приятный памятник, но вместе не очень хорошо работает. С другой стороны, огромный масштаб площади, который не позволяет человеку чувствовать себя уютно. И, конечно же, нет доступа к воде, которая вроде бы рядом, а с другой стороны, далеко. И это нам показалось архиважными моментами в дальнейшем проектировании».

Кульминацией сессии стала работа в группах. Итогом стали не просто пожелания, а конкретные «дорожные карты» и практические рекомендации, которые лягут в основу финального проекта.