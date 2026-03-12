Восемь десятков хвостатых с безупречной родословной стали участниками выставки кошек в Мурманске

Кошки-эльфы и кошки-таксы, сфинксы и мейн-куны – более 20 пород было представлено на выставке в Мурманске.

Светлана сегодня выступает не только в качестве заводчика британских кошек, но и в качестве фотографа-анималиста. Признается, что единственный секрет удачного кадра – безусловная любовь к животным.

Светлана Чернокова, фотограф: «Это сложно, их физически надо поймать, ко всем подход надо найти. А это интересно!».

Каких только усатых и хвостатых здесь не было! И шоколадный минк, и эльфийскими ушами, и статный сфинкс.

По отдельности и целыми кошачьими семьями прибыли на выставку конкурсанты.

Наталья Ревта, заводчик: «Это манчкин – кошка породы такса, у неё короткие лапки, очень милые и прикольные. Ему уже шесть лет, а это его внучка - ей шесть месяцев».

Пока одни участники выставки держались высокомерно и немного отрешенно, другие, напротив, охотно шли на контакт. Этот бенгальский красавец был просто обречён на внимание посетителей.

Эксперты оценивают и окрас шерсти, и цвет глаз, который может быть не только зелёным, но и аквамариновым. А вот этот белый котик, по документам серебристо-чёрный затушеванный.

Заводчики американских мейн-кунов впервые на выставке представили своего арктического котёнка, которому всего пять месяцев. А слава о нём распространилась уже далеко за пределы Мурманской области.

Ольга Бушина, заводчик: «Мы его себе оставили, так как у него очень редкий окрас, уникальный. Арктический кот. Характер у него хороший, но в первый раз на выставку пришёл, поэтому смущается».

Этой малышке полтора годика и весит она всего шесть килограммов. Мейн-куны, как известно, растут до трёх лет.

Константин Рапарцевиль, участник выставки: «Вот такая красавица! Дома она просто шкода или шухер - покоя никому не даёт. Их называют кото-пёс, потому что они постоянно что-то таскают в зубах, мяукают или гавкают, порой крякают».

Хозяин Ульрики - по профессии теплоэнергетик – развеял миф о том, что кошки любят спать на батареях.

- Я работаю в «Мурманэнергосбыте» и, помимо того, что занимаюсь теплоэнергетикой, очень люблю кошек. На батарее они не любят сидеть, им нравится высота, где попрохладнее».

Красота требует жертв, поэтому для породистых котов и кошек выставки – это регулярное участие в них. Экспонирование, экспертиза, шоу - и все эти испытания они проходят с присущим кошачьим чувством собственного достоинства.

Победителей определило строе жюри. Но очевидно, что каждый из питомцев – самый лучший для своих любящих хозяев.