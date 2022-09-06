Восемь команд приняли участие в соревнованиях по скоростному маневрированию на пожарных автомобилях среди водителей Государственной противопожарной службы

На соревнованиях были представлены 8 команд со всего региона.

Ни для кого не секрет, что проезд спецтехники по улицам и дворам столицы Заполярья - задача не из простых. Ежегодные соревнования среди водителей противопожарной службы позволяют отточить профессиональные навыки. В этот раз площадкой состязаний стало депо на улице Свердлова.

На соревнованиях были представлены 8 команд со всего региона.

Анатолий Залесов, заместитель начальника Управления по ГОЧС и ПБ Мурманской области: «Соревнования по фигурному вождению пожарного автомобиля проводятся в рамках повышения квалификации и профподготовки. На этих соревнованиях отрабатываются все элементы, которые находят применение в практической деятельности. Это знания правил дорожного движения, это умение управлять автомобилем в различных ситуациях».

Участникам состязаний предстояло совершить въезд на парковку, въезд в бокс на ограниченном участке, «змейку» передним и задним ходом, забор воды из открытого водоёма. Но прежде водителям было необходимо сдать тест на знания правил дорожного движения и технических характеристик автомобиля.

Состязания требовали практических знаний, максимальных физических усилий, концентрации внимания, однако справились с этим не все. Победителем в личном зачёте стал Эдуард Чендей, водитель из Кандалакши. «Серебро» взял Деменков Александр из Кольского филиала, а «бронза» досталась Занделову Владимиру из Мурманска.

В командном зачёте лидером стали спасатели из Печенги. Все победители получили дипломы, медали и кубки.