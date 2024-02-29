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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.02.24 19:30

Воскресить русскую поэзию – миссия непростая, но выполнимая

Главное, отыскать дарования, которые поднимут искусство с колен. За это взялся самый популярный и востребованный автор стихов в России. Такое звание он получил в прошлом году. Дмитрий Кравченко впервые решил выступить в Заполярье.

Дмитрий Кравченко впервые посетил Мурманск. Оказаться на Крайнем Севере для него было важно, потому что здесь не только живут поклонники его творчества, но и не ограненные алмазы современной поэзии, которых ещё только предстоит открыть миру.

Дмитрий Кравченко, автор стихов и чтец: «У меня есть проект молодёжный. Я уже 10 лет на одной сцене собираю лучших молодых авторов регионов, мы пытаемся это развивать. Среди них тоже, я надеюсь, есть будущие классики. Я приехал, чтобы познакомиться с местными ребятами, кто пишет стихи, по возможности найти какое-то взаимодействие. Хотелось бы, чтобы нас всех по стране что-то одно объединяло».

Дмитрий любит творчество Маяковского и Есенина, поэтов серебряного века, но не хочет выделять кого-то одного. А про свои произведения и чувства от них может говорить долго. Кстати, автор недавно выпустил восьмой сборник стихов.

Дмитрий Кравченко, автор стихов и чтец: «Скорее всего у меня больше лирики. Это стихотворения лирической направленности, но иногда я ухожу и в гражданскую, и в философскую лирику, и в пейзажную. Но по большей части это что-то про любовь».

В свой первый приезд в Заполярье Дмитрий Кравченко рассказал о своём детстве и творческом пути. Заметил, что рэп и современная поэзия всё-таки разные и несравнимые вещи.

В Мурманском областном театре кукол у него состоялся большой сольный концерт.

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