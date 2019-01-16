Восьмая - по номеру, но первая - по показателям

В этом году гимназия № 8 Мурманска отметит своё пятидесятилетие. Это учебное заведение смогло добиться высоких показателей и не собирается на этом останавливаться, тем более что в юбилейный год школу ждут приятные обновления.

50 лет – это только начало! Так утверждают в восьмой гимназии Мурманска, которая за всю свою полувековую историю успела стать одним из самых престижных учебных заведений заполярной столицы. Сюда с удовольствием приходят юные горожане для того, чтобы грызть гранит науки. Учителя же полностью отдаются процессу и учат детей в соответствии с самыми современными стандартами.

В последнее время в этом учебном заведении отмечается не только рост квалификации сотрудников школы, но и большие изменения в организации и обеспечении учебного процесса. В классах – новая мебель, современная компьютерная и интерактивная техника. Помимо этого, учреждение активно участвует в различных конкурсах и часто получает гранты на развитие. Например, в прошлом году школа получила один миллион рублей на обновление библиотеки. Теперь это помещение больше напоминает арт-центр, где помимо чтения, можно заняться и творчеством.

- Эта школа одна из лучших в Российской Федерации, - отметил во время сегодняшнего рабочего визита Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Результаты, которая школа показала в прошлом году, для нас очень важны. А вот школьная библиотека сегодня соответствует самым высоким требованиям не только в Российской Федерации, но и в Европе. Не во всех школах я видел такие библиотеки.

Несмотря на престижность гимназии, дети остаются детьми и нередко перебарщивают с выбросом молодой энергии, но, как ни странно, это никак не сказывается на состоянии школы: стены чистые, стёкла целы, а учителя спокойны. Это говорит о высокой сознательности юных мурманчан».У нас не было ни одного инцидента, связанного с тем, чтобы дети повредили школьное. Я думаю, что они ценят то, что сделано у нас в гимназии, сравнивают с тем, что было и что стало в последнее время», - говорит Ольга Дзюба, директор гимназии № 8 города Мурманска.

На базе восьмой гимназии существует уникальный «Профильный транспортно-логистический класс», где школьники ещё в стенах своей альма-матер могут определиться с будущей профессией под чутким руководством опытных наставников. Этот проект реализуется совместно с Мурманским морским торговым портом, который не только помогает учреждению финансово, но и всячески способствует усовершенствованию образовательной программы по этому направлению.