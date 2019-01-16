Всем по иордани – в Мурманской области определены места массового купания на праздник Крещение ГосподнеМинстрой РФ хочет повысить тарифы на капремонт домов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.01.19 19:30

Восьмая - по номеру, но первая - по показателям

В этом году гимназия № 8 Мурманска отметит своё пятидесятилетие. Это учебное заведение смогло добиться высоких показателей и не собирается на этом останавливаться, тем более что в юбилейный год школу ждут приятные обновления.

50 лет – это только начало! Так утверждают в восьмой гимназии Мурманска, которая за всю свою  полувековую историю успела стать одним из самых престижных учебных заведений заполярной столицы. Сюда с удовольствием приходят юные горожане для того, чтобы грызть гранит науки.  Учителя же полностью отдаются процессу и учат детей в соответствии с самыми современными стандартами.

В последнее время в этом учебном заведении отмечается не только рост квалификации сотрудников школы, но и большие изменения в организации и обеспечении учебного процесса. В классах – новая мебель, современная компьютерная и интерактивная техника. Помимо этого, учреждение активно участвует в различных конкурсах и часто получает гранты на развитие. Например, в прошлом году школа получила один миллион рублей на обновление библиотеки. Теперь это помещение больше напоминает арт-центр, где помимо чтения, можно заняться и творчеством. 

-  Эта школа одна из лучших в Российской Федерации, - отметил во время сегодняшнего рабочего визита Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Результаты, которая школа показала в прошлом году,  для нас очень важны. А вот школьная библиотека сегодня соответствует самым высоким требованиям не только в Российской Федерации, но и в Европе. Не во всех школах я видел такие библиотеки.

Несмотря на престижность гимназии, дети остаются детьми и нередко перебарщивают с выбросом молодой энергии, но, как ни странно, это никак не сказывается на состоянии школы: стены чистые, стёкла целы, а учителя спокойны. Это говорит о высокой сознательности юных мурманчан».У нас не было ни одного инцидента, связанного с тем, чтобы дети повредили школьное. Я думаю, что они ценят то, что сделано у нас в гимназии, сравнивают с тем, что было и что стало в последнее время», - говорит Ольга Дзюба, директор гимназии № 8 города Мурманска.

На базе восьмой гимназии существует уникальный «Профильный транспортно-логистический класс», где школьники ещё в стенах своей альма-матер могут определиться с будущей профессией под чутким руководством опытных наставников. Этот проект реализуется совместно с Мурманским морским торговым портом, который не только помогает учреждению финансово, но и всячески способствует усовершенствованию образовательной программы по этому направлению.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаДень российской печати, или Девять яиц в коробке
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее«Обновление-2018», или «Единой России» крайне важно услышать сигналы, разобраться в существующих проблемах
-Слово не воробей...«Антивирус» в погонах
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

Вымирающий читатель
16.01.19 21:57
Процессы, которые происходят в российской журналистике, понятны, и вины работников редакций в этом большой нет. Сотрудники редакций отведена роль наёмных рабочих - рабов. А рабы своего мнения не име
Комментарий к новости:День российской печати, или Девять яиц в коробке
Александр
16.01.19 13:22
100% ложь! Цены на д/т выросли на заправках Роснефти на 80 коп/литр.
Комментарий к новости:Цены на бензин в Мурманской области – оптовики снижают, на АЗС поднимают
Яна
15.01.19 22:13
Здравствуйте. Обязана ли Управляющая Компания установить перила на крыльцо многоквартирного дома бесплатно. На крыльце 8 ступенек. *** Надо исходить из проекта строительства здания. Скорее всего, пе
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00Городские хроники (6+)
-PRO ДеньгиПроиндексирована ежегодная денежная выплата почётным донорам-PRO ВалютуРубль незначительно растёт на фоне дорожающей нефти-PRO ЭнергетикуНа гидростанциях филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» завершился основной этап внедрения современных систем контроля работы гидроагрегатов-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 17 января-PRO Нефть и газПроект перегрузочных СПГ-комплексов в Арктике может войти в план развития инфраструктуры-PRO ЗаконыМинстрой РФ хочет повысить тарифы на капремонт домов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
11.01.19: Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила восстановить историческое звание главы прокуратуры – генерал-прокурор. «Бояться …будут точно больше», - сказала она. А как Вы считаете, какую приставку надо дать прокурорам, чтобы их все боялись?Проголосовало: 315 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика