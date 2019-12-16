Восьмая гимназия в Мурманске отмечает юбилей

Восьмой мурманской гимназии - 50 лет! Образовательному учреждению присвоен статус инновационной площадки, здесь реализуются уникальные региональные и федеральные проекты. На торжестве, посвященном полувековому юбилею, побывала и съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Цветы, торжественная музыка, искренние слезы радости, поздравления со сцены - 8-я мурманская гимназия отмечает юбилей. В 2019 году учреждению исполнилось 50 лет. В прошлом это была 47-я школа, сейчас - гимназия, инновационная площадка, победитель региональных и федеральных конкурсов.

Ольга Дзюба, директор гимназии № 8 города Мурманска, отмечает: «Наша гимназия является победителем федерального и региональных грантов по направлениям развития детского и юношеского чтения. Мы заключили соглашение с корпорацией «Российские учебники» об апробации новых учебников и являемся федеральной апробационной площадкой. Также мы являемся инновационный площадкой в соответствии с федеральным приказом Министерства науки и просвещения Российской Федерации».

У коллектива образовательного учреждения есть девиз: «Сегодня использовать вчерашний опыт - и уверенно идти в завтра». В новый день гимназия входит с высокими показателями и инновационными проектами. Так, уже на протяжении трёх лет развивается сотрудничество с градообразующим предприятием - Мурманским морским торговым портом.

«Наше сотрудничество началось, прежде всего, на почве новаторства, - рассказывает Андрей Доценко, коммерческий директор АО «Мурманский морской торговый порт». - Гимназия носит статус инновационного образовательного учреждения, а Мурманский морской торговый порт в своей деятельности всегда использует новые инновационные технологии и внедряет их одними из первых в России».

О внешнем виде и о техническом оснащении гимназии заботится стивидорное предприятие. В учреждение реализуется уникальный пилотный проект -транспортно-логистический класс. Ребята углубленно изучают менеджмент, логистику и экономику. Уроки проводят не только высококвалифицированные учителя, но и сотрудники торгового порта.

«Работники порта, например, руководители, узкие специалисты на постоянной основе принимают участие в образовательном процессе, - говорит Андрей Доценко, коммерческий директор АО «Мурманский морской торговый порт». – Они читают лекции детям, объясняют, что такое порт, чем мы занимаемся, какие специальности сейчас востребованы, какая специфика работы порта. Это делается для того, чтобы дети уже на моменте своего становления своего, понимали, хотят они быть работниками в нашей отрасли или нет».

Ребят приглашают на встречи и экскурсии на предприятие. У школьников есть уникальная возможность посмотреть, как идёт работа в градообразующем предприятии со смотровой площадки, расположенной на крыше здания управления порта.

В восьмой гимназии сформирован высококвалифицированный педагогический состав. Гимназисты по-настоящему любят и ценят своих учителей, поэтому, когда на сцене педагогов награждают благодарственными письмами, зал от души аплодирует.

«Новые традиции, которые закладываются в школе, отвечают требованиям времени, - говорит Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск. - Дети готовятся по той специальности, которая очень нужна городу. Нужно сказать спасибо и руководству школы, и Мурманскому морскому торговому порту за эту вот очень хорошую инициативу».

«Поздравляю с этим замечательным юбилеем весь коллектив, поздравляю Ольгу Андреевну Дзюбу с этой датой, которая знаменует новый рубеж, - говорит Евгений Никора, глава администрации города Мурманска. - Это в каком-то смысле начало нового этапа, поэтому в 50 лет школе надо готовиться к 55-летию, а планов, насколько я знаю, громадьё».

В 2019 году семь выпускников «портового» транспортно- логистического класса поступили в высшие учебные заведения на направления связанные с работой стивидорных компаний.