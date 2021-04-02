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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.04.21 19:30

Восьмиклассница призывает телеканал «Арктик-ТВ» отказаться от англицизмов

«Лайк», «траулер», «маршрутизация» - такие слова, как оказалось, знакомы не всем. Восьмиклассница из 11-й гимназии раскритиковала редакцию нашего телеканала за использование англицизмов в речи. Наша съёмочная группа пообщалась с юной защитницей русского языка.

Старшеклассница из 11-й гимназии города Мурманска Виктория Роженович прислала в редакцию «Арктик-ТВ» письмо,  в котором буквально в пух и прах разнесла работу наших журналистов. По мнению девушки, корреспонденты злоупотребляют в сюжетах новомодными словами, такими как  «траулер», «виртуальный», или, например, «маршрутизация».

Виктория Роженович, ученица 8-го класса, 1-й1 гимназии города Мурманска: «Я призываю к тому, чтобы использовать синонимы. Наш язык очень богат и слова можно заменить словосочетаниями, а если не получается, то хотя бы термины подписывать субтитрами внизу, потому что иногда могут быть затруднения».

Школьница посвятила «Артик-ТВ» научную работу. Исследование помогала проводить учитель английского Элен Борсок. По мнению педагога, обилие иностранных слов в СМИ затрудняет восприятие информации. Смотреть телевизионные программы особенно сложно представителям старшего поколения.

Элен Борсок, учитель 11-й гимназии города Мурманска: «Мой папа, которому 84 года, современный, у него есть странички в интернете, он продвинутый, но он как-то пожаловался, что не понимает, что говорят в передачах. Там много иностранных слов, объясни. Тогда я поняла, что папа, который продвинутый и учил меня анализировать книги, сам не понимает. Я поняла, что есть проблема».

Как бы нам ни хотелось отказаться от слов из английского языка, полностью это сделать невозможно. С приходом цифровизации мы неизбежно перенимаем западные термины. К примеру, слова «блогер», «инфлюенсер», «лайкать» не имеют российского аналога. Как известно, ни один язык не может существовать без заимствований.

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