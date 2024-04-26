«Восьмое чудо света»: мурманчанки-сёстры сделали книгу и подарили её любимой Детской театральной школе

Говорят, что книга – это лучший подарок. А только представьте, каково это получить не просто печатное издание, а рукопись. Сестры Филатовы из Мурманска такие талантливые, что сделали подарок для любимой Детской театральной школе. Они создали книгу о ней и отправили произведение на конкурс рукописной книги.

Юная Изабелла ходит в детскую театральную школу с трёх лет. Ей очень нравится петь, танцевать и участвовать в постановках. Девочка подаёт такой хороший пример, что даже младшая сестра записалась в театралку, чтобы тоже творчески развиваться.

Изабелла Филатова, участница конкурса детской рукописной книги: «Театралка для меня - второй дом, я без неё не могу, потому что я там с трёх лет. Я много чему научилась в театралке. Тут есть фотки, где я маленькая и, где уже выросла. И вот я много чему уже обучена, и многое ещё предстоит впереди».

Имея опыт создания рукописных книг, девочки решили написать рассказ о любимой театральной школе, поучаствовать в конкурсе. Ранее они уже представляли рукописи с саамскими сказками и поздравляли детско-юношескую библиотеку с днём рождения. А теперь настало время произведения под названием «Восьмое чудо света».

Изабелла Филатова, участница конкурса детской рукописной книги: «И Алиса, и я брали интервью у педагогов. Узнали много нового. Например, что некоторые педагоги с пелёнок занимались балетом. Просто так это не узнать, если только расспрашивать. Например, то, что многие педагоги в этой школе учились, а сейчас преподают. Это писала всё я, работа заняла примерно два месяца, точно не скажу».

Помогла в создании рукописи девочкам их мама. Она была, можно сказать, штурманом в этом непростом деле.

Татьяна Филатова, мама: «Как редактор, наверное. Подсказывала, где и что разместить. Текст проверяла, помогала на черновике писать, потому что устаёт ребёнок много писать, текст очень объёмный. Идеи записывали, потом это всё упорядочивали».

Сестры Филатовы признаются, что у них уже есть идея для создания новой книги. Её они пока держат в секрете, но по традиции – произведение будет представлено на конкурсе в новой номинации, в которой они ранее не участвовали.

Желаем удачи юным писательницам.