Восьмую модельную библиотеку открыли в Мурманске

Она расположена на месте филиала №5 на улице Чумбарова-Лучинского. Как и прежде учреждение имеет экологическую направленность, но тем не мнее в её стенах много нового и впечатляющего.

Посетили не останутся равнодушными к стене из цветов, исследовательскому оборудованию и игротеке.

Книги - это хорошо, но только ими, увы, уже никого не удивишь, вот и приходится современным сотрудникам книгохранилищ становится организаторами матер-классов, ликбезов и, судя по расписанию новой модельной библиотеки на Чубарова-Лучинского, игр. Неизменным атрибутом современных учреждений культуры становятся игровые приставки. Если уж не реальными футболистами или гонщиками станут эти ребята, то хотя бы виртуальными, что по нынешним меркам не мнее перспективно.

А если серьёзно, то в новой модельной библиотеке возможностей масса. Здесь установлены гроубоксы, оборудование для выращивания растений, позволяющее регулировать микроклимат и поддерживать благоприятные условия, есть своя лаборатория и стена из живых растений. Удачное решение для Мурманска с его долгой зимой, лишенной ярких красок.

Валентина Доцник, первый заместитель главы администрации города Мурманска: «Мы были первыми, где была открыта модельная библиотека. Она направлена на развитие у детей интереса к биологии и экологии».

Может показаться, что книг в билетике нет, но это не так. Здесь организованно комфортное пространство для чтения, на стеллажах сотни томов современной и классической литературы.

Открыли библиотеку без пышных торжеств, возможно, потому что она уже 8-я модельная в Мурманске.

Важным направлением деятельности филиала стала работа с детьми и молодёжью с ограниченными возможностями здоровья, их творческая реализация и социализация в обществе. Для этого организована сенсорная комната и функциональная площадка «Территория творчества».