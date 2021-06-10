Воспитанникам Нахимовского училища проходят морскую практику на борту большого десантного корабля «Иван Грен»

Времени скучать у воспитанников не будет, да, и не привыкли нахимовцы сидеть без дела. На целых три дня ребята окунутся в повседневную жизнь военных моряков. Начнётся практика, традиционно, с теории: подробного знакомства с кораблём, техникой безопасности на борту корабля и изучения основных вопросов повседневной организации службы.

Пристальное внимание экипаж корабля уделил и лекциям по спасательной подготовке. Военные моряки показали воспитанникам индивидуальные средства спасения, использующиеся на надводных кораблях, водолазное и противопожарное снаряжение.

С большим нетерпением ждали нахимовцы начала практических занятий. Под бдительным надзором своих наставников ребята отработали применение ранцевого пеногенератора, предназначенного для тушения пожаров с помощью химической струи или воздушно-механической пены.

Юные нахимовцы с любовью глядят на просторы, в своих мечтах они уже выходят в дальние походы на большом десантном корабле «Иван Грен». Но не стоит опережать события, пока что ребятам не хватает опыта – военные наставники с большим удовольствием готовы им делиться и обучать будущих моряков.