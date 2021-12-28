Воспитанники «Академии телевидения» продолжают познавать азы будущей профессии

В этот раз ребята узнали, как работает и чем живёт Центр управления регионом Мурманской области. Ученики не просто слушали, но и собирали материал для собственного журналистского произведения.

Настоящий журналист должен уметь разбираться практически во всех темах, именно поэтому воспитанники проекта «Академия телевидения» регулярно ходят на экскурсии и знакомятся с людьми различных профессий, расширяя свой кругозор. Один из последних уроков ребятам провёл Алексей Медведев, руководитель Центра управления регионом.

Алексей Медведев, руководитель Центра управления регионом Мурманской области: «Сегодня к нам пришли из «Академии телевидения» ребята, которым мы рассказали о том, что такое умный город, умный регион, что такое ЦУР, как он их использует. Чуть подробнее мы пообщаемся о медийной составляющей в продолжение экскурсии».

Ребята побывали в информационном сердце региона и узнали о том, как ЦУР выявляет и решает проблемные вопросы северян, разбирается с болевыми точками региона и обеспечивает эффективное взаимодействие с органами власти.

Виктория Пантилеева, ученица «Академии телевидения»: «Экскурсия очень понравилась, потому что я не знала, что в Мурманске есть такой центр. Просто проезжаешь по улице, какое-то красивое здание стоит, а оказывается, внутри очень интерактивно: ты заходишь и повсюду сенсорные экраны, мониторы, всё доступно объясняется на компьютерах».

Воспитанники «Академии» заранее подготовили вопросы, которые хотели задать руководителю центра во время пресс-конференции, однако не стеснялись выяснять нюансы работы пункта мониторинга и во время экскурсии.

Мария Шадура, ученица «Академии телевидения»: «Я пришла с готовыми вопросами, потому что они меня волнуют, как жителя Мурманска. Походу экскурсии тоже возникали вопросы, потому что хотелось уточнить какой-то момент, углубиться в этот процесс».

Главные атрибуты воспитанников «Академии телевидения» – телефоны. На них ребята старались запечатлеть самые интересные моменты экскурсии, чтобы потом создать собственные журналистские материалы. Усердно занимаются они не просто так.

Авелина Яралиева, ученица «Академии телевидения»: «Набиваю руку, хочу поступить на журналистику».

«Академия телевидения» продолжает набор учеников в возрасте от 6 до 17 лет. Подробную информацию можно найти в соцсети «ВКонтакте» и на сайте ТВ51.ru или узнать, позвонив по телефону 75-31-31.