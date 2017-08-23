Воспитанники центра «Лапландия» отправились покорять крупнейший горный массив Кольского полуострова

Юные туристы отправились покорять Хибины. Будущие экологи и краеведы - воспитанники Центра дополнительного образования «Лапландия» решили изучить крупнейший горный массив Кольского полуострова. Поход первой категории сложности стартовал в Кировске накануне. Из Мурманска в экспедицию ребят провожала съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Последние минуты до отправления в первую серьёзную экспедицию. Самое время проверить экипировку и наличие провизии. Впереди нелегкий путь - семь дней увлекательного путешествия в Хибины, но ребята трудностей не боятся. К походу подготовились заранее, ориентировались на погодные условия и до мелочей продумали, что сложить в рюкзаки.

Покорять крупнейший горный массив будут 15 воспитанников центра «Лапландия». Маршрут похода первой категории сложности включает в себя 16 контрольных точек, начиная от озера Малый Вудъявр, заканчивая станцией Имандра. Пока одна группа из объединения «Пешеходный туризм» будет проходить весь маршрут, вторая - туристы-экологи проведут исследования местности в области биологии, геологии и гидрологии.

- Едем все вместе - туристы и экологи, но у каждого в походе своя программа. Туристы идут в категорийный поход, а у экологов - изучение природы, - рассказывает Павел Петрин, педагог Центра дополнительного образования «Лапландия». – Они будут изучать антропогенные воздействия на Хибины, маркировать тропы, определять растения, измерять радиационный фон, вести наблюдения за птицами и т.д.

К экспедициям ребята готовятся на протяжении года. Занятия в кружке посещают два раза в неделю, и не упускают возможности приходить даже на каникулах. Некоторые воспитанники «Лапландии» уже были в походах в Ловозерских и Хибинских тундрах. Улучшать своё туристское мастерство, безусловно, будут все, а вот у 13 юных северян на этот раз есть шанс получить взрослый разряд.

С каждым годом число желающих постигнуть «палаточную романтику» растёт. В экспедиции регулярно отправляются только лучшие ученики. Они же становятся прекрасным примером для подражания своим младшим товарищам.

- Когда в прошлом году мы открыли первую программу «Юный туристёнок» для учащихся начальной школы, то мы не ожидали такого наплыва, - рассказал Сергей Кулаков, директор Центра дополнительного образования «Лапландия». - Ребята стали заниматься и увидели те реальные компетенции, которые они могут приобрести в жизни, то, что им реально пригодиться в будущем. Конечно, по сравнению с техническим творчеством это направление не очень популярно, но наша задача популяризировать внутренний туризм, чтобы дети знали Мурманскую область, знали наш край.

Из Мурманска группы отправились в Кировск. По итогам семи дней увлекательного путешествия ребята составят исследовательские отчёты о проделанной работе.