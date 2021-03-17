Воспитанники детских садов Мурманска приняли участие в ежегодном фестивале физкультуры и спорта «Белый медвежонок»

Данное мероприятие проходит в Заполярье уже более 20 лет. Традиционно участниками события становятся около 8 тысяч детей, их родителей и педагогических работников. Принять участие в масштабном празднике приехал и глава города Евгений Никора.

В зале мурманского детского сада №93 шумно и радостно, юных дошколят в спортивной форме встречают Кощей Бессмертный, Баба Яга и Белый медвежонок, под восторженные крики детей любимые герои открывают весёлые старты.

Две недели юные мурманчане будут погружены в атмосферу праздника, главная цель фестиваля «Белый медвежонок» – это привить ребёнку любовь к спорту и здоровому образу жизни, ведь в непростых условиях севера это играет важную роль.

Елена Шалдыбина, заведующая детским садом№93, г.Мурманск: «Сегодня наши детки будут участвовать в очень увлекательном мероприятии – это весёлые старты, это интересная игра на прогулочных зонах, это плавание. Ещё две недели наши детки будут погружены в самые интересные, увлекательные спортивные занятия. Здоровый образ дошкольника - это наш приоритет».

Сити-менеджеру Евгению Никоре выпала уникальная возможность принять участие в конкурсе вместе с дошколятами. Присоединилась к игре и съёмочная группа «Арктик-ТВ». Фестиваль помог и нам на мгновение окунуться в атмосферу детства и праздника.

Стоить отметить, что сейчас в детских садах есть всё необходимое для занятий спортом, уклон в каждом учреждении разный: кто-то плавает, кто-то ходит на лыжах, а кто-то занимается в спортивном зале.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «В этом фестивале принимают участие все дети. В каждом детском саду своя программа и я вижу, что детям нравится. Это самое главное, что детям нравилось, чтобы были технические возможности, чтобы было желание и тогда у нас обязательно будет подрастать новое, здоровое, счастливое поколение юных мурманчан».

Пандемия внесла свои коррективы и теперь спортивные мероприятия проводятся среди каждой группы отдельно, но это не делает их менее яркими и зрелищными.

Подведение итогов и определение победителей состоится 26 марта, но главным призом праздника остаются отличные эмоции и настроение.