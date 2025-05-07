Воспитанники детского сада №46 Мурманска представили праздничный концерт, посвящённый 80-летней годовщине окончания Великой Отечественной войны
Дети из детского сада №46 Мурманска под чутким руководством педагогов старательно готовились к празднованию 80-летия Великой Победы. Взрослые рассказывали дошколятам о войне, а малыши учили тематические танцевальные композиции, песни и стихи.
Ирина Матвеева, заведующая детским садом №46 г. Мурманска: «Дети дошкольного возраста, но мы рассказываем им про этот праздник. Велась большая подготовительная работа. Например, вчера дети прошли по территории детского садика в рамках акции «Бессмертный полк», где каждый пронёс фотографию своего героя».
Ребята исполнили музыкально-литературную постановку «Песни победы».
Воспитанники старших групп показали зрителям 8 трогательных номеров. В актовом зале прозвучали строки знакомых многим песен: «Знамя победы» и «Дети военного Мурманска». Мелодию «Смуглянки» дошколята дружно сыграли на деревянных ложках.
Также малыши прочитали наизусть стихи о мужестве солдат и долгожданном мире.
Перед концертом ребята провели для гостей экскурсию по военно-патриотическому музею детского сада. В форме интересных рассказов представили самодельные экспонаты, рисунки и поделки.