Воспитанники детского сада №46 Мурманска представили праздничный концерт, посвящённый 80-летней годовщине окончания Великой Отечественной войны

Малыши подготовили для зрителей стихи о Родине и патриотические песни.

Дети из детского сада №46 Мурманска под чутким руководством педагогов старательно готовились к празднованию 80-летия Великой Победы. Взрослые рассказывали дошколятам о войне, а малыши учили тематические танцевальные композиции, песни и стихи.

Ирина Матвеева, заведующая детским садом №46 г. Мурманска: «Дети дошкольного возраста, но мы рассказываем им про этот праздник. Велась большая подготовительная работа. Например, вчера дети прошли по территории детского садика в рамках акции «Бессмертный полк», где каждый пронёс фотографию своего героя».

Ребята исполнили музыкально-литературную постановку «Песни победы».

Воспитанники старших групп показали зрителям 8 трогательных номеров. В актовом зале прозвучали строки знакомых многим песен: «Знамя победы» и «Дети военного Мурманска». Мелодию «Смуглянки» дошколята дружно сыграли на деревянных ложках.

Также малыши прочитали наизусть стихи о мужестве солдат и долгожданном мире.

Перед концертом ребята провели для гостей экскурсию по военно-патриотическому музею детского сада. В форме интересных рассказов представили самодельные экспонаты, рисунки и поделки.