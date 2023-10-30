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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.10.23 19:30

Воспитанники детского сада №58 Мурманска придумали несуществующие, но полезные дорожные знаки

Малыши вышли на улицы города, чтобы рассказать о нововведениях мурманчанам.

Обмануть бдительность или тест на знания знаков дорожного движения придумали ученики 58-го мурманского детского сада. И не просто придумали, а решили испытать водителей, знают ли они какой знак есть, а какого нет?

На табличках у детей придуманные ими фейковые изображения, впрочем, способные запутать окончивших пару десятков лет назад автошколу водителей. 

Елена Борисова, инспектор ГИБДД по городу Мурманску: «Ребята придумали такие знаки, которые запрещают использование самокатов и велосипедов вблизи пешеходных переходов, а также вблизи дороги, где вообще кататься запрещено».

Малыши в стихах рассказали о том, что нельзя слушать наушники, играть в мяч и смотреть в телефон, переходя через дорогу.

- На дорожке пешеходной не держи в руках айфон. Если будешь отвлекаться в больнице можешь оказаться!

- Все мы на улице как на ладошке, умные спешат по пешеходной дорожке. Глупый через всю улицу мчится….

Но основания часть акции всё же была посвящена безопасности самих малышей. Инспекторы напомнили им как правильно переходить дорогу, впрочем, многие и так отлично заноют правила, главное, в нужный момент не растеряться. 

Александр Полиэктов, воспитанник детского сада №58 г. Мурманска: «Взять за руку, если полярная ночь – за родителями, либо взять светоотражатель».

Галина Попова, заведующая детским садом №58 г. Мурманска: «Если все водители будут соблюдать правила дорожного движения и не будут их нарушать, я думаю, что это всё закладывается с детства. С детского сада. Как мы привьём все знания, так и будет всё в жизни происходить».

Такие акции, как правило, хорошо закрепляют теоретический материал, полученный детьми. Ведь от участия у ребят остаются, порой, очень сильные впечатления. Так что ребёнок не будет пренебрегать безопасностью и не забудет, например, про светоотражатели.

- Больше светоотражающих элементов, потому что у нас тёмные улицы и не видно абсолютно, когда и кто перебегает дорогу.

Правила дорожного движения важно повторять как детям, так и взрослым, ведь от их соблюдения зависят здоровье и жизни людей.

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