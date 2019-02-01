Воспитанники детского технопарка «Кванториум» знакомятся с редакционной кухней «Арктик-ТВ»

Ведущие новостей телеканала «Арктик-ТВ» провели мастер-класс для воспитанников детского технопарка «Кванториум». Мастера телевещания рассказали детям о том, как стать звездой телеэкрана и о тонкостях этой, к слову, непростой, но очень интересной профессии.

С середины января по февраль во всех технопарках «Кванториум» проходит «Неделя кино». Кванторианцы ходят на экскурсии, практические занятия, знакомятся с видеотехникой и со всем необходимым оборудованием, создают свои небольшие научные, документальные и анимационные фильмы. Но на деле киноискусство не так просто, как кому-то кажется, и даётся далеко не всем. Для того чтобы расширить знания детей в этой теме ведущие «Арктик-ТВ» рассказали ребятам о том, каково это быть журналистом, ведущим и блогером.

- Мы надеемся, что ребята смогут на этом мастер-классе ознакомится со спецификой работы ведущих телекомпаний, узнать о том, как создаются программы, о редакционной кухни, которая для них сегодня совсем не известна», - говорит Юлия Щапова, руководитель детского технопарка «Кванториум» Мурманской области

На каком ещё примере можно более удачно объяснить принцип работы телекомпании, как не на своём? Опытные ведущие новостей Екатерина Новикова и Анастасия Лайтер с удовольствием, не скрывая приятного волнения, поделились историей создания канала, рассказали, как стоится их рабочий день. «Возможно, после таких творческих встреч, таких мастер-классов, кто-то захочет стать работником телевиденья, взять в руки камеру или отправиться с микрофоном в поле и снимать самые невероятные сюжеты и расследования», - говорит Екатерина Новикова, ведущая программы «Новости» телеканала «Арктик-ТВ».

Творческие мастер-классы продляться до 10 февраля. Посетить их могут все желающие кванторианцы. Ребята не только встрется с ведущими мурманских телеканалов, но и отправятся на экскурсию на одну из телестудий.