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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.04.24 19:30

Воспитанники Дома культуры «Первомайский» представили северянам премьеру музыкального спектакля «Лоскутик и Облако»

Состоялась премьера на сцене Дома культуры «Первомайский». Юные артисты образцового самодеятельного коллектива «Диво» показали мурманчанам музыкальный спектакль «Лоскутик и Облако».

Ещё 11 лет назад эту постановку срежиссировала руководитель трупы Тамара Филькина, которая воспитала не одно поколение актёров.

Тамара Филькина, режиссёр образцового самодеятельного коллектива театра «Диво» ДК «Первомайский»: «Я в этих детях, которые сейчас у меня младшая группа, увидела артистов именно для этого спектакля. Самое интересное, я сохранила костюмы, которые 11 лет назад у нас были в том спектакле, а сейчас мы их обновили: что-то подшили, что-то новое сделали, но что-то осталось».

«Лоскутик и Облако» создан по одноименной сказке Софьи Прокофьевой в обработке Владимира Чертянова. Это история о дружбе облака с девочкой-сироткой, которая жила в маленьком королевстве, где жадный король спрятал всю воду от горожан. Одну из главных ролей в спектакле исполняет совсем юный Ярослав Соколов.

Ярослав Соколов, артист образцового самодеятельного коллектива «Диво»: «Я играю облако. Да, мне почему-то нравится этот образ, мне кажется, что на третий день я буду играть тоже облако. Мне роль богатого горожанина плохо даётся, если быть честным. Надо быть лёгким, воздушным, делать всё медленно».

– Это твоё?

– Ага.

Один из артистов, кстати, исполняет в спектакле сразу три роли и самому внимательному зрителю, который разгадает уловку, вручают небольшой презент.

Но мы решили не раскрывать его личность, ведь 18 апреля на сцене Дома культуры «Первомайский» снова покажут эту постановку.

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