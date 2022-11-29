Воспитанники клуба смешанных единоборств «Булат» привезли домой охапку медалей

Юные северяне клуба смешанных единоборств «Булат» вернулись из Санкт-Петербурга после Первенства мира по спортивной борьбе и полноконтактным поединкам с 10 золотыми медалями и двумя кубками по командным дисциплинам.

В международных соревнованиях приняли участие 52 команды и более 750 спортсменов со всех уголков страны.

С такими приятными неожиданностями и двумя золотыми медалями юный призёр Максим Попов вернулся с Международных соревнований по спортивной борьбе и полноконтактным поединкам, прошедших в Санкт-Петербурге. Среди победителей - юношей из Мурманска оказалась и девушка. Ирина Михайлиди привезла домой 3 золотые медали.

Ирина Михайлиди, юная спортсменка из клуба смешанных единоборств «Булат»: «Мне кажется, что сложнее всего было по ММА. Сначала я волновалась, соперница была нелёгкая, тоже очень хорошо борется».

- А сколько лет уже боевыми искусствами занимаешься?

– Три года, сейчас идёт четвёртый год.

– А откуда у тебя такой интерес? Это как-то не типично для девочек?

- Сначала предложил папа. Я пошла на первую тренировку, потом мне уже самой понравилось.

Как утверждают специалисты, занятия спортом всей семьёй объединяют.

Феликсу Саакяну 12 лет и спортивная борьба захватила его с 5-летнего возраста. С прошедших международных соревнований в Санкт-Петербурге он привёз «золото» по кэмпо и две «бронзы» в номинации по грэпплингу без кимоно и с кимоно.

Главный тренер Алексей Покровский отметил, что его ученики не первый раз представляют наш регион на первенстве мира.

Алексей Покровский, президент Федерации по смешанным боевым единоборствам и главный тренер клуба «Булат», г. Мурманск: «Мы всегда настраиваемся на очень серьёзную и тяжёлую работу. Кто сильнее, тот и победит. На этих соревнованиях были ребята с Крыма, Липецка, Санкт-Петербурга, Москвы, Чеченской Республики. Были из ближнего зарубежья - Узбекистан и Киргизстан».

Главный тренер клуба отметил, что заполярные борцы заняли второе командное место. Всего по итогу Первенства мира по спортивной борьбе и полноконтактным поединкам юные северяне привезли 10 золотых медалей, 12 серебряных и 15 бронзовых.