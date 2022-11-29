С 1 декабря по 1 марта в школах Мурманской области устанавливается особый режим занятийВ том, что во время учебы в вузе надо работать, студенты убеждены вдвое чаще родителей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.11.22 19:30

Воспитанники клуба смешанных единоборств «Булат» привезли домой охапку медалей

Юные северяне клуба смешанных единоборств «Булат» вернулись из Санкт-Петербурга после Первенства мира по спортивной борьбе и полноконтактным поединкам с 10 золотыми медалями и двумя кубками по командным дисциплинам.

В международных соревнованиях приняли участие 52 команды и более 750 спортсменов со всех уголков страны.

С такими приятными неожиданностями и двумя золотыми медалями юный призёр Максим Попов вернулся с Международных соревнований по спортивной борьбе и полноконтактным поединкам, прошедших в Санкт-Петербурге. Среди победителей - юношей из Мурманска оказалась и  девушка. Ирина Михайлиди привезла домой 3 золотые медали.

Ирина Михайлиди, юная спортсменка из клуба смешанных единоборств «Булат»: «Мне кажется, что сложнее всего было по ММА. Сначала я волновалась, соперница была нелёгкая, тоже очень хорошо борется».

- А сколько лет уже боевыми искусствами занимаешься?

– Три года, сейчас идёт четвёртый год.

– А откуда у тебя такой интерес? Это как-то не типично для девочек?

- Сначала предложил папа. Я пошла на первую тренировку, потом мне уже самой понравилось.

Как утверждают специалисты, занятия спортом всей семьёй объединяют.  

Феликсу Саакяну 12 лет и спортивная борьба захватила его с 5-летнего возраста. С прошедших международных соревнований в Санкт-Петербурге он привёз «золото» по кэмпо и две «бронзы» в номинации по грэпплингу без кимоно и с кимоно.

Главный тренер Алексей Покровский отметил, что его ученики не первый раз представляют наш регион на первенстве мира.

Алексей Покровский, президент Федерации по смешанным боевым единоборствам и главный тренер клуба «Булат», г. Мурманск: «Мы всегда настраиваемся на очень серьёзную и тяжёлую работу. Кто сильнее, тот и победит. На этих соревнованиях были ребята с Крыма, Липецка, Санкт-Петербурга, Москвы, Чеченской Республики. Были из ближнего зарубежья - Узбекистан и Киргизстан».

Главный тренер клуба отметил, что заполярные борцы заняли второе командное место. Всего по итогу Первенства мира по спортивной борьбе и полноконтактным поединкам юные северяне привезли 10 золотых медалей, 12 серебряных и 15 бронзовых.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Как частичная мобилизация изменила рынок труда
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Юлия
25.11.22 23:31
Мурманск вперед!!!
Комментарий к новости:Поддержи Мурманск: стартовало голосование за звание Молодёжной столицы России
Глеб Знаменский
21.11.22 10:10
Удивительные дела! Ни разу не был свидетелем таких конфликтов. Звереет народишко.
Комментарий к новости:Право на приём пищи для пассажиров с верхних полок в вагонах узаконили
Елена Молоштан.
19.11.22 18:03
Добрый вечер, мурманчане. Победителем региональных соревнований по скоростной неполной разборке/сборке автомата Калашникова стали учащиеся МБОУ КШМ. Это очень здорово. Браво, рукоплескаем! Но вот в
Комментарий к новости:В Мурманске состоялся муниципальный этап соревнований по разборке и сборке автомата Калашникова
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Фарца». Художественный сериал, 8 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Северянам предлагают проверить свои знания о финансах-PRO Валюту (16+)Курсы доллара вырос на 32 копейки, евро укрепился почти на 9 копеек-PRO Энергетику (18+)Бюджет 2023: средства на улучшение качества воды и организацию индивидуальных теплопунктов в проекте основного закона заложены-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 29 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Правительство одобрило создание системы мониторинга многолетней мерзлоты в Арктике
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Только 34% россиян довольны размером своих отпускных выплат, или Когда идти в отпуск в 2023 году
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика