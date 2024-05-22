Воспитанники мурманского Нахимовского военно-морского училища вышли в море на большом противолодочном корабле «Вице-адмирал Кулаков»

Ребята узнали об оснащении кораблей Северного флота видами различного оборудования и вооружения, а также на себе испытали боевую подготовку.

Ученики военно-морского Нахимовского училища вышли в море, чтобы понаблюдать за боевой подготовкой Северного флота. В учениях принимали участие более 11 кораблей, судов, а также самолёты и вертолёты военно-морской авиации.

Максим Салтанов, воспитанник Филиала Нахимовского военно-морского ордена Почёта училища в городе Мурманск: «Сегодня нам рассказали о корабле, рассказали про основные задачи этого корабля, показали вооружение. Мы посмотрели бытовые условия, увидели, как живут военнослужащие на этом корабле.

Максим Салтанов после учебы мечтает стать военным офицером и считает, что ему очень повезло попасть на военный корабль во время учений.

Прохор Стеньков, воспитанник Филиала Нахимовского военно-морского ордена Почёта училища в городе Мурманск: «Мне нравится. У меня нет никаких болезней, как это проявляется у некоторых людей в море. Выходишь на рубку, смотришь и с радостью проводишь врем».

Помимо тренировочных задач по освобождению акватории от мин, североморцы отрабатывали навыки поиска подводных лодок.

Прохор Стеньков, воспитанник Филиала Нахимовского военно-морского ордена Почёта училища в городе Мурманск: «Естественно, хочется на Северный флот, так как это родные места».

Нахимовцы тоже попробовали себя в деле, например, в спасательной подготовке, а на переходе в главную базу Северного флота - Североморск, по традиции, на борту большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» впервые вышедших в море ребят посвятили в моряки.