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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.11.21 19:30

Воспитанники проекта «Академия телевидения» получают долгожданные сертификаты об окончании курса «Журналистика»

На протяжении двух месяцев они получали знания от ведущих специалистов, с головой погружаясь в интересную, но очень сложную профессию.

В детстве мы все задумывались о будущей профессии. Кто-то хотел быть врачом, чтобы лечить людей или животных. Кто-то мечтал увидеть Землю и другие планеты, покорив космос. А некоторые стремились блистать на телевизионных экранах, общаться с интересными людьми, посещать различные мероприятия и быть участниками ярких событий. Ученики проекта «Академия телевидения» решили воплотить свои мечты в реальность и на протяжении двух месяцев познавали азы журналистики. Было нелегко, но очень увлекательно.

Нина Башмакова, преподаватель проекта «Академия телевидения»: «Наша задача была не столько сделать телезвезд и медийных личностей, сколько научить детей разговаривать грамотно – чётко и внятно, вести себя с публикой, с людьми, работать с информацией, обрабатывать её и передавать аудитории. Мы использовали различные методы и формы обучения – это игровая деятельность, создание в естественной среде условий для того, чтобы дети понимали, что они не знают. Наша задача не дать готовый ответ на вопрос, а научить их искать ответы на свои вопросы».

На протяжении двух месяцев юные журналисты познавали азы профессии, пробовали себя в роли ведущих и корреспондентов. Ребята побывали на экскурсиях, мастер-классах и пресс-конференциях, прошли курс по технике речи, ораторскому искусству и даже успели посетить крупные организации.

Милана Федорова, ученица «Академии телевидения»: «Здравствуйте, меня зовут Федорова Милана. Мне 10 лет, я ученица «Академии телевидения». Я отучилась два месяца в «Академии телевидения», где я узнала много нового. Научилась работать с камерой и другим вещам, например, у нас была пресс-конференция с Евгением Никорой. Мне очень понравилось».

Евгений Меркулов, ученик «Академии телевидения»: «Мне больше всего запомнился один день, когда мы прошли на пресс-конференцию в театр кукол. Там мы задавали вопросы и получали ответы спикеров».

Даниил Адамович, ученик «Академии телевидения»: «Я побывал в компании «Мурманэнергосбыт», в «сердце» отопительной системы Ленинского округа, где брал интервью у главы «Мурманэнергосбыт».

Варвара Нуждина, ученица «Академии телевидения»: «У меня появились новые друзья, мы сходили на пресс-конференцию и нас снимали на телевизор».

Полина Тищенко, ученица «Академии телевидения»: «Мне запомнился один день, когда мы с Варей представляли себя Ларисой Гузеевой и Розой из телепрограммы «Давай поженимся».

Софья Сохрякова, ученица «Академии телевидения»: «Мы учимся говорить на камеру и правильно выражать речь - скороговорками. Сейчас я расскажу одну из них: «Ехал Грека через реку, Видит Грека – в реке рак. Сунул Грека руку в реку, рак за руку Греку цап!».

Дарья Смирнова, ученица «Академии телевидения»: «Мне очень понравилось учиться, потому что я узнала очень много нового и обрела новых друзей. Во время учёбы я побывала на радио».

Марина Голубева, ученица «Академии телевидения»: «Меня заинтересовала «Академия телевидения», потому что я очень хочу быть известной актрисой и давать интервью».

На своем «выпускном» они не прощались, а лишь говорили: «До скорой встречи». Ребята и педагоги уверены, что в будущем у них будет ещё больше побед, успехов и свершений.

На последнем занятии присутствовали не только выпускники академии, но и начинающие профессионалы, среди них Анастасия Степанова.

Анастасия Степанова: «Тут замечательно преподают, учат речи. Здесь очень активные дети, я думаю, у них есть будущее. Я пришла сюда познакомиться с журналистикой, пойду на курс оператора-монтажёра».

В проекте «Академия телевидения» несколько направлений обучения. Здесь готовят юных операторов и режиссёров монтажа, журналистов и блогеров. А также «телезвёздочек». Набор по всем направлениям обучения ведётся прямо сейчас. Курсы рассчитаны на возраст от 6 до 18 лет.

Всю подробную информацию можно найти в официальной группе проекта «Академия телевидения» с соцсети «ВКонтакте», на сайте tv51.ru и получить по телефону 75-31-31.

 

Комментарии

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