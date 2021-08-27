Воспитанники проекта «Академия телевидения» получают сертификаты, подтверждающие их профессиональные навыки

Мальчишки и девчонки завершили обучение, получили сертификаты, но останавливаться на достигнутом не собираются.

На протяжении двух месяцев ребята самых разных возрастов обучались азам журналистики. За это время дети успели освоить немало важных навыков – научились брать интервью, снимать репортажи, монтировать и создавать художественные фотокомпозиции.

К примеру, Максим Пичугин попробовал свои силы в конкурсе фотографии «Лето – это маленькая жизнь». Поучаствовать в конкурсе ему предложил один из преподавателей академии. –

Максим Пичугин, ученик проекта «Академия телевидения»: «Это был фотопроект «Териберка», это были мои личные фотографии с Териберки, потому что везде фотографируют пляжи, море, а чтобы такое северное, прямо такого необычное…».

И действительно, жюри оценило по-настоящему оригинальные и интересные работы. Максим покорил своим проектом и одержал заслуженную победу.

Но и другие ребята не отстают. Никита Табейкин, несмотря на юные годы, уже побывал в самых разных местах Кольского Севера и Карелии. В своих репортажах начинающий журналист старается рассказывать о природе, туристических возможностях и быте местных жителей.

Никита Табейкин, ученик проекта «Академия телевидения»: «Я рассказывал о природе, о жизни местных северян, есть ли у них магазины».

В век цифровых технологий мы все так или иначе попадаем в объективы различных устройств, но некоторые, даже будучи взрослыми, испытывают определённый дискомфорт в процессе видеосъёмки. Как нам рассказала Анфиса Кислицина, курс помог ей не только избавиться от страха перед камерой, но и стать более общительной.

Анфиса Кислицина, ученица проекта «Академия телевидения»: «Я научилась открыто разговаривать с людьми, научилась открыто задавать вопросы, научилась не бояться камеры. А ещё научилась говорить чётко».

Действительно, умение общаться и расположить к себе собеседника вырабатывается не сразу, но именно для этого курсы и нужны. По словам самой маленькой выпускницы Академии телевидения Ясмины Ибрагимовой, занятия помогли ей стать увереннее в себе и найти новых друзей.

Ясмина Ибрагимова, ученица проекта «Академии телевидения»: «Я не знала никого и мне было так страшно… Я стеснялась, но прошло некоторое время и я поняла, что не надо бояться, не надо стесняться, я научилась очень многому. Например, научилась правильно снимать».

Многие ученики академии пока не определились со своей будущей профессией, но для Марии Шадуро, как для самой взрослой слушательницы курсов, выбор очевиден – она хочет связать свою жизнь с журналистикой. В начале сентября Мария будет заниматься во взрослой группе для подготовки к поступлению в институт.

Мария Шадуро, ученица проекта «Академия телевидения»: «Хочу получить больше практики, больше интересных знакомств и также, конечно же, хочу познакомиться с людьми моего возраста, может быть, чуть младше, потому что, когда я пришла в эту группу, я узнала, что я единственная, так сказать, взрослая из ребят. Я почувствовала себя немножко старой, надо мной немножко посмеялись, но общения всё равно задалось».

Своеобразный выпускной станет памятным днём не только для ребят, но и для преподавателей. По словам руководителя проекта «Академия телевидения», дети желают продолжить обучение, а потому это расставание носит весьма кратковременный характер.

Анастасия Карева, руководитель проекта «Академия телевидения»: «Сегодня значимый и волнительный день, сегодня ребята получают сертификаты о прохождении курсов. Это первая группа, которую мы выпускаем и чему я очень рада. Ребята записываются на другие курсы, у нас есть направление «Блогеры», есть направление «Журналисты» - старшая группа, многие к нам вернутся снова, так что мы не расстаёмся».

Развивающие курсы, которые к тому же знакомят с целой индустрией масс-медиа, встречаются не так часто, а поэтому академия ждёт в своих стенах всех желающих.

Сейчас идёт набор телезвёздочек 6–8 лет. Юных журналистов и блогеров от 7 до 14, а также набор старшей группы. Старшеклассников и студентов приглашают в группу «Профессиональная журналистика». Ученики станут авторами и ведущими программ на телеканале «Арктик-ТВ».

Подробности можно найти на сайте tv51.ru