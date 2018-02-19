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День за днём с «Арктик-ТВ»19.02.18 19:30

Воспитатели и преподаватели готовы поделиться своим мастерством

Из года в год молодые и опытные педагоги показывают свои лучшее наработки, демонстрируют педагогический опыт и делятся знаниями с коллегами на традиционном конкурсе педагогического мастерства «Воспитать человека» и «Сердце отдаю детям». Каждый борется за звание лучшего!

В Мурманске стартовал городской конкурс профессионального мастерства педагогических работников. Участниками стали 92 специалиста системы образования. В их числе классные руководители, педагоги дополнительного образования, тренеры-преподаватели детско-юношеских спортивных школ, воспитатели, инструкторы по физической культуре, музыкальные работники и учителя-логопеды дошкольных образовательных учреждений. Все они пришли не только за победой, но и за новыми знаниями, а также положительными эмоциями. «Захотелось испытать чего-то нового. Себя показать, посмотреть на других преподавателей, с кем-то завести новые знакомства, чему-то новому научиться», - рассказала о целях своего участия в конкурсе Виктория Николаева,  участник фестиваля «Педагогические надежды».

Юрий Воробьёв, участник конкурса «Сердце отдаю детям», говорит: «Для меня конкурс много дат. Понимаете, когда работаешь с детьми, то  хочется показать, на что ты способен и представить, в конце концов, свой дом творчества».

Повышение престижа учительской профессии – основная цель проекта. Конкурс помогает найти  и поддержать талантливых педагогов.  Им предстоит неделя испытаний  - открытые занятия и уроки с детьми, классные часы, родительские собрания. 

- Каждый участник конкурса должен показать свою программу, своё видение в воспитании детей, работы с детьми, работы с родителями, - говорит Людмила Ананьина, начальник отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних комитета по образованию администрации города Мурманска. – Они должны показать какие-то новые приёмы в этой работе, поучиться у старших коллег, потому что во время конкурса будут проходить и мастер-классы.

Проигравших здесь не бывает, ведь знания и опыт, приобретенные в ходе соревнований, педагоги смогут применять в своей дальнейшей работе. Подведение итогов и награждение победителей состоится 2 марта в областном Дворце культуры имени С.М. Кирова.

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АЛЕКСАНДР
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ГДЕ МОЁ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЖДУ ПОЛ ГОДА НЕ КАКИХ СДВИГОВ БАРДАК
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17.02.18 10:01
Для начала город от пыли черной избавьте а потом благоустраивайте!!! А то по таким черным паркам и улицам особого желания гулять нет, особенно с детьми!!!
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Ирина
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