103 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 5 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+63), Кандалакшском районе (+8) и Североморске (+7).

«Омикрон»-штамм коронавируса уже вытесняет «дельту» в мире. Это ждёт и Россию, считает руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин, сообщает ТАСС, со ссылкой на один из YouTube-каналов.

Новые штаммы коронавируса будут появляться в мире до достижения необходимого уровня коллективного иммунитета, отметил Гущин. Восприимчивых к коронавирусу людей остаётся достаточно много, сообщил он. Учёный пояснил, что эволюция вирусов построена таким образом, что чем больше он циркулирует в популяции, тем больше вероятность того, что будут появляться новые варианты: «Это базовый принцип работы биологических систем, и в данном случае зависеть это будет, прежде всего, от того, как быстро завершится формирование иммунитета по всей планете».

Достижение определенного уровня коллективного иммунитета поможет снизить заболеваемость, распространение вируса, а также число пациентов в больницах. «Таким образом можно полностью погасить этот волнообразный процесс», - заключил специалист.

Штамм коронавируса обозначенный греческой буквой «омикрон», был обнаружен в 2021 году на юге Африки. По данным Роспотребнадзора, на 30 декабря, в России выявили в общей сложности 103 случая заражения этим вариантом.