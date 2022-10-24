Восстанавливать по одной школе в год! Такой перспективный план озвучил глава города Оленегорска Иван Лебедев

В Оленегорске на улице Мира, 48 ремонтируют второй корпус общеобразовательной школы №4, которой уже 60 лет.

В марте этого года город посетил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Одной из тем встречи был осмотр спортивных и образовательных объектов города.

Иван Лебедев, глава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области: «Для общеобразовательной школы уже был готов проект. Он прошёл госэкспертизу. Попросили Андрея Владимировича поддержать, чтобы возможность была сделать фасад школы обновленным, современным. Он поддержал, работы кипят, работы уже скоро будут завершены. Уже финишная прямая, изнутри начинают отделку плиткой делать. Мы не просто сделали красивый фасад, мы сохранили школу».

Работы включали в себя усиление фундамента и стен. Как отмечает глава города, сделали не просто красивую картинку, а сохранили стены, утеплили их и продлили жизнь школы. Фасад будет выполнен из керамической плитки, рабочие так же установят подсветку и обновят крыльцо.

Лариса Орлова, заместитель главы администрации города Оленегорска: «Четвертая школа - единственная в городе средняя школа, которая реализует программы профильного обучения, в 10-11-х классах в этой школе обучаются дети со всего города. Поэтому это школа для нас очень важна. Школа основана в 1962 году, степень износа её была высокая, поэтому мы подходили комплексно к решению данной проблемы».

Фасад школы будет выполнен в нескольких цветовых решениях.

Лариса Орлова, заместитель главы администрации города Оленегорска: «Будет серый, бежевый и тёмно-вишневый. Мы выполнили капительный ремонт кровли в 2020 году благодаря поддержке Министерства строительства, Министерства образования Мурманской области и в этом году продолжается ремонт фасада».

Последние два года разрушалась кирпичная кладка, появились трещины в фундаменте и стенах. Общая стоимость капительного ремонта составляет 40 млн рублей. Помимо обновленной школы на прилегающей территории для детей будут установлены две умные спортивные площадки. Основание под них уже подготовлено.

Иван Лебедев, глава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области: «Здесь будет и волейбольная площадка, и баскетбольная, и детский воркаут будет для занятий маленьких детей, будет стадион футбольный. Будет очень необычно, интересно. Комплексно подошли к ремонту всей школы. Я надеюсь, что это практика сохранится. Мы будем дальше продолжать также работать - синхронно работать со всеми министерствами при поддержке губернатора Мурманской области».

После завершения ремонта в этой школе в Оленегорске поэтапно возьмутся за обновление всех остальных образовательных и спортивных объектов города.