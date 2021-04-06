Восстанавливать северян после травм и ковида будут общими усилиями

Вопросы восстановления после травм, переломов и перенесённого COVID-19 обсудили на медицинской конференции в Мурманске. По словам участников встречи, такой диалог специалистов позволяет добиться лучших результатов в лечении и реабилитации северян.

Проблемы реабилитации северян обсудили участники тематической конференции, которая открылась на базе медицинского центра имени Пирогова Федерального медико-биологического агентства России.

Михаил Ратманов, начальник управления организации медицинской помощи и промышленной медицины ФМБА России: «Вот это сочетание нового амбулаторного центра и проведение конференции очень правильное сочетание научной мысли и практичного здравоохранения. Этот центр послужит на благо всех жителей Мурманской области».

Ревматологи, травматологи, ортопеды и врачи других «узких» направлений встретились, чтобы синхронизировать действия во время оказания помощи пациентам, нуждающимся в функциональной реабилитации в связи с ограничением двигательной активности, в том числе в новом отделении восстановительной медицины, открывшемся на улице Папанина, 47.

Олег Минин, директор ФГБУЗ ММЦ им. Н.И. Пирогова ФМБА России: «У нас очень много обращений из разных муниципалитетов. Около 820. Зачастую эти обращения и приход к нам пациентов буксует, иногда по незнанию врачей».

Также особо остро стоит вопрос о постковидной реабилитации. Осложнения, вызванные перенесенным коронавирусом, могут оставаться вплоть до полугода после выздоровления. Слабость в мышцах, кашель, одышка – всё эти симптомы, ухудшают качество жизни, поэтому важно правильно восстанавливаться после болезни.

Татьяна Кусайко, кандидат в депутаты Госдумы от Мурманской области: «Сейчас востребованность реабилитации очень велика не только в медорганизациях, но и в санаторно-курортных организациях, которые имеют возможность работать по системе ОМС и частно-государственном партнёрстве, что позволит большему количеству людей получить реабилитационные услуги».

Необходимость в реабилитации определяют по специальной шкале. Такая система оценки состояния больных нужна врачу, чтобы понять, требуется ли пациенту серьёзное восстановление или достаточно ограничиться наблюдением в поликлинике.