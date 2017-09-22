Восстановить сертификат на материнский капитал можно с помощью Интернета

Если молодые родители потеряли сертификат на материнский капитал или испортили документ, то его дубликат можно заказать в том числе через интернет.

Для этого необходимо обратится в клиентскую службу Пенсионного фонда России или ближайший многофункциональный центр. Так же можно подать заявление в электронном виде через Единый портал госуслуг.

Напомним, что программа материнского капитала действует с 2007 года, размер единовременной выплаты составляет 453 тысячи рублей. В Мурманской области сертификаты уже получили почти 40 тысяч семей.