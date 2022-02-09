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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.02.22 19:30

Востребованный гектар Арктики

С 1 февраля гектар Арктики стал доступен для всех жителей нашей страны. Уже поступают первые заявки на получение земель в Мурманской области. По отметкам специалистов, чаще россияне выбирают южные участки, например, район Кандалакши.

Виктория Минкина, министр имущественных отношений Мурманской области: «Есть и по северу, но мы ожидаем больше по югу. Потому что граждане Мурманской области больше к северу, к таким агломерациям, как Мурманск, Кола, Кольский район. А там люди, наверное, больше будут брать для отдыха, для туризма».

Наши северяне выбирают земли не только для реализации бизнес-идей. Отдыхать нравится всем. Например, Алексей Полевой большой любитель рыбалки и давно мечтает о даче в живописном месте. Он выбрал по программе «Гектар Арктики» землю в посёлке Ура-Губа недалеко от причала.

Алексей Полевой, участник программы «Гектар Арктики»: «У меня есть хороший приятель. Он как раз занимался подобными вопросами, консультировал, помогал людям правильно составить документы, чтобы ничего не напутать».

Алексей уверен, что такая программа помогает мурманчанам осуществить свою мечту. Доказательство тому, личный пример. И рядом с его участком немало занятой нашими северянами земли. Возможно, когда все территории освоят, здесь будет дачный посёлок с красивыми северными видами из окон домов, отмечает участник программы. 

Алексей Полевой, участник программы «Гектар Арктики»: «Я считаю, что это очень полезно. Я мониторил цены, они где-то от 30 до 50 тысяч в нормальном месте за сотку. Если человек берёт гектар, можно посчитать, сколько он экономит. Даже не 100 соток берёт, а 20, он уже экономит тысяч 500, а может и миллион даже».

Дополнительных земель для россиян в программу не включали. Они могут выбрать участки, которые за полгода не заинтересовали жителей региона. Получают их по тому же принципу – в безвозмездную аренду на 5 лет.

Виктория Минкина, министр имущественных отношений Мурманской области: «Можно и по телефонам, и на сайте учреждения, которое ведёт эту программу, записаться. И онлайн с любой территории РФ через портал «На Дальний Восток.рф». Если люди не могут выйти туда, они могут воспользоваться электронным документооборотом, направить на электронный адрес. Единственное требование, там должна быть квалифицированная подпись, чтобы мы приняли эти документы для внесения в ФИС».

В свою очередь, жители Мурманской области теперь могут брать земли и в других регионах - участниках программы. Это Архангельская область, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Республики Карелия и Коми. А всего за полгода существования «Гектара Арктики» было отработано более 3 тысяч заявлений жителей Заполярья. Уже заключено более 1800 договоров. И работа продолжается.

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