Вот что-то пролетело и – ага!

Жители Мурманской области стали случайными очевидцами странного явления. В интернете сразу разразились дискуссии, что же пролетело в ночном небе Мурманской области: НЛО, упавший спутник,метеорит? На сайте «Открытый город» в свободном доступе размещено видео мончегорца, которому повезло зафиксировать на камеру видеорегистратора странный небесный мерцающий объект.

На кадрах видно ясно видно, как в небе появляется какой-то светящийся объект, который несётся к земле, но, не долетев до неё, последовала вспышка…

Некоторые жители Апатитов, Мончегорска и северной финской провинции также подтверждают, что видели подобное свечение в районе восьми вечера в четверг. Однако, никаких его следов обнаружено не было.

Ещё одно видео с более яркой вспышкой появилось в популярном астрономическом сообществе, ролик называется «Мурманский суперболид».