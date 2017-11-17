ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Дисгармония в личных отношениях, или Потеря равновесия в семьеСПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Стрелочники
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»17.11.17 19:30

Вот что-то пролетело и – ага!

Жители Мурманской области стали случайными очевидцами странного явления. В интернете сразу разразились дискуссии, что же пролетело в ночном небе Мурманской области: НЛО, упавший спутник,метеорит? На  сайте «Открытый город»   в свободном доступе размещено видео мончегорца, которому повезло зафиксировать на камеру видеорегистратора странный небесный мерцающий объект.

На кадрах видно ясно видно, как в небе появляется какой-то светящийся объект, который несётся к земле, но, не долетев до неё, последовала вспышка…

Некоторые жители Апатитов, Мончегорска и северной финской провинции также подтверждают, что видели подобное свечение в районе восьми вечера в четверг. Однако, никаких его следов обнаружено не было.

Ещё одно видео с более яркой вспышкой появилось в популярном астрономическом сообществе,  ролик называется «Мурманский суперболид». 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика40% россиян не хотят работать из дома
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееВ Североморске выбирают главу ЗАТО
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
30.10.17: Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли достигла самого высокого за последние 800 тысяч лет уровня, сообщает Всемирная метеорологическая организация, обещая людям серьёзные изменения климата. Кто больше всего виноват в этом?Проголосовало: 614 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Алексей
17.11.17 17:02
Не знаю, кто планировал и принимал решение о строительстве этой лестницы. Просто дело в том, что она строится на месте небольшой площадки, где могли развернуться машины скорой помощи, пожарники и т.д.
Комментарий к новости:Пешеходные тропы заменит новая лестница
Марина, бывшая одноклассница
16.11.17 13:33
Хорошо иметь маму - технического специалиста и руководителя ЕГЭ в этом городе
Комментарий к новости:Выпускник оленегорской школы Михаил Чеканов получил сто баллов по двум предметам ЕГЭ: профильной математике и информатике и ИКТ
Акачёнок Лёля Анатольевна
15.11.17 20:20
Добрый вечер. Я директор Мурманского комплексного центра социального обслуживания населения - Акачёнок Лёля Анатольевна. Профессия социальный работник ассоциируется в первую очередь с нашим центром, в
Комментарий к новости:РАМКИ ЗАКОНА: Равнодушие – немощные северяне ставят диагноз соцработникам и системе реабилитации
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире04:45«Знаки». Развлекательная программа (12+)05:20«Приговор». Художественный фильм (16+)07:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO ДеньгиЦены на огурцы, помидоры и меха пошли в рост, а спичи подешевели-PRO ВалютуКурс евро снизился на 34 копейки, а доллара – почти на 36 копеек-PRO ЭнергетикуЗа отключение котельной в сп.Междуречье филиалу «КолАтомЭнергоСбыт» погрозили пальчиком-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 20 ноября-PRO Нефть и газТерритория порта Сабетта увеличилась почти на 15 га за счёт искусственного земельного участка-PRO ЗаконыИз-за санкций Россия снимет предельные сроки входа в льготный режим для шельфовых проектов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика