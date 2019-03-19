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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.03.19 19:30

Вот так не надо работать! - Ирина Мокерова

«Судоремонт в решении стратегический задач развития рыбной отрасли». Так звучала основная тема  главного мероприятия шестой международной конференции «Рыболовство в Арктике». Вопросы поднимались самые разные – от стремительно меняющегося законодательства в сфере рыбодобычи, до роли судоремонтной базы в Арктическом регионе.

Представители крупнейших российских и зарубежных предприятий отрасли, рыбопромышленники, представители рыбацких сообществ, общественные деятели, руководство региона собрались на одной площадке, чтобы вместе попытаться найти решение наиболее острых задач, стоящих сегодня в сегменте добычи и переработки рыбы и, кончено, каковы прогнозы развития промыслового судостроения.

«На сегодняшний день мы реально строим. Заключены договора на постройку 24 судов. Суда строятся, - сообщил участникам конференции Владимир Григорьев, председатель правления Союза рыбопромышленников Севера. -  Первое судно в Баренцевом море спущено на воду. В следующем году новострои пойдут. Сейчас мы подняли вопрос обеспечения обслуживания судов в мурманском порту. Это касается и судоремонта, и судового снабжения, чтобы все это можно было наладить в нашем порту».

Не остались без внимания вопросы возможных изменений в системе распределения квот. Ещё одна острая тема -  как отразится на рыбной отрасли Мурманской области приказ федерального Минсельхоза об обязательной установке на судах спутниковой системы «Гонец». Эксперты говорят, нововведение хлопотное и дорогостоящее. Обещанных послаблений в этом направлении пока нет. Тем временем, скоро апрель и рыбопромысловым судам нужно двигаться на север, а по новым правилам сделать этого без «Гонца» они не имеют права. Специалисты говорят, вводить систему нужно постепенно, для этого необходим переходный период.

«Послабления никакого нет. Мы ждём, по-прежнему ждём», - говорит Владимир Григорьев, председатель правления Союза рыбопромышленников Севера. - Одномоментно зайти в порт ста судам для установки «Гонца» – мы не справимся. Порт не справится. И «Гонцов»  в наличии столько нет. Мы надеемся, что переходный период введут. А мы готовы к этому, чтобы постепенно зайти и поставить эти «Гонцы». В ближайшее время, 26 марта, руководитель будет проводить совещание, где мы опять поднимем вопрос ускорения процесса принятия переходного периода. Обещают нам на полгода, за полгода мы зайдём и всё установим».

Участники конференции сошлись во мнении, что наряду с обновлением флота необходимо активно развивать судоремонт в Мурманской области. Какие препятствия встают на пути в этом направлении, какие ещё трудности связаны с созданием наиболее благоприятных условий нашего берега,  на эти вопросы попыталась ответить журналисту «Арктик-ТВ» Ирина Мокерова,  вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области: «Должны быть созданы условия привлекательности нашего берега для захода рыболовных судов. Сделать так, чтобы наш порт стал родным портом. Чтобы он стал конкурентоспособным по отношению к норвежскому берегу, чтобы увеличить потенциал судоремонтников и всех береговых предприятий. Я хочу сказать, что мы избыточно законтролированы в этом порту. У нас много бюрократических преград, много проблем. У нас суда заходят сложно и выходят долго. Вот так не надо работать. Это главное!».

Несомненно, изюминкой,  позитивным и многообещающим моментом мероприятия стала презентация новейших разработок кафедры технологии пищевых производств МГТУ. Продегустировав невероятно вкусные блюда и консервированную продукцию, приготовленные руками студентов и их наставников, российские и зарубежные участники конференции пришли к выводу, что с такими специалистами будущее у заполярной рыбопереботки есть, эта продукция вполне способна занять достойное место на рынках зарубежных стран.

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