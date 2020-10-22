«Война глазами северян» - в Государственном архиве Мурманской области состоялась презентация сборника архивных документов

Выход издания приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 76-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

Война – это, прежде всего, не про сражения, не про технику и снаряды, а про людей. В сборнике «Война глазами северян» собраны письма и очерки участников тех страшных событий, их воспоминания и переживания. Они трогают душу и заставляют задуматься о том, что пришлось пережить людям ради долгожданной Победы.