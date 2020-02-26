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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.02.20 19:30

Война началась! Все мне не верят, думают, обманываю - Валентина Чупракова

Свой девяностый день рождения отметила труженица тыла, жительница Полярного Валентина Чупракова. О нелегкой судьбе и жизни за Полярным кругом именинница рассказала  корреспондентам «Арктик-ТВ».

В городе воинской славы Валентина Чупракова волею случая оказалась 70 лет назад. С тех пор Полярный надолго не покидала, даже дочери не удалось переманить старушку в более тёплую Москву. Здесь, говорит Валентина Николаевна, и дышится легче и люди роднее.

Валентина Чупракова, труженица тыла, г. Полярный: «Здесь свободно у меня – рябина зацветет прямо в окно».

Но так было не всегда. Юной, тринадцатилетней Валентине пришлось проводить на войну четверых членов семьи: двух братьев, сестру и отца.

Валентина Чупракова, труженица тыла, г. Полярный: «Я понесла повестку, а он работал кладовщиком – за два километра. Бегу да реву. А все: «Валя, ты что плачешь?».  «Война началась!». Все мне не верят, думают, обманываю».

Война для Валентины Николаевны прошла на лесоповале под Архангельском, где вместе с такими же детьми она заготавливала стройматериалы для восстановления сожжённых немцами дотла городов.

Валентина Чупракова, труженица тыла, г. Полярный: «Повестки всем, кто может. За сто километров от дома. Рукавицы рваные, не было света, электричества не было. Я с детства работала. Думаю, как я столько работы выполняла, да такая худенькая, как я ещё живу, уже девяносто лет. Ведь всё с мешками, всё в колхозе».

В свой юбилей ветеран получила много тёплых пожеланий и полезных подарков. Не забыло о подвигах героя и подрастающее поколение – волонтёры города.

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