Война напоминает о себе 50-килограммовыми авиабомбами

50 килограммовую немецкую авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны утилизировали специалисты инженерного полка Северного флота. Снаряд был обнаружен на территории Мурманского морского торгового порта во время земляных работ.

Утилизация авиабомбы была проведена методом подрыва на одном из полигонов морской инженерной службы в районе посёлка Щукозеро Мурманской области. Для подрыва боеприпаса были использованы две тротиловые шашки.

В конце марта сапёры так же уничтожили 50-килограммовую авиационную бомбу ФАБ-50, найденную на Нижнеростинском шоссе в Мурманске. Военные инженеры Северного флота регулярно утилизируют боеприпасы времён Великой Отечественной войны обнаруженные в местах ведения боевых действий на Кольском полуострове. Количество взрывоопасных находок увеличивается в весенне-летний период. В основном это патроны, ручные гранаты, мины, неразорвавшиеся артиллерийские снаряды и авиабомбы.