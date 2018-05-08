Война в истории семьи Егоровых: «Дети, главное, чтобы не было войны»

История семьи, полностью прошедшей Великую Отечественную войну и оставшейся в живых. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» побывала в гостях у дочери героев войны и узнала интересные истории из их жизни.

Татьяна Солодова, дочь героя Великой Отечественной войны. Родители Татьяны Солодовой - Мария и Иван познакомились в Херсоне и в марте 1941 года поженились. Но их семейное счастье продлилось недолго. Иван Пантелеевич был призван на фронт, а Мария Петровна ушла работать в госпиталь. Ещё в начале войны мужчина был сержантом, а к 1943 году он стал старшим лейтенантом. В 1944 году во время поездки с донесением в штаб Иван Пантелеевич подорвался на мине. Санитары нашли его бездыханное тело и, решив, что он мертв, отнесли в «мертвецкую». Однако, молодой человек остался жив и после продолжительного лечения вернулся в строй. От Кавказа он дошёл до Берлина, где и отметил День Победы.

- Вы знаете, он рассказывал: «Уже, наверное, конец войны. Было очень трудно», - вспоминает Татьяна Солодова, дочь героя Великой Отечественной войны. - Это он с нами делился, рассказывал, наверное, когда мы собирались семьей полностью. И он говорил: «Дети, главное, чтобы не было войны».

Иван Пантелеевич Егоров был награждён орденом Отечественной войны, медалями «За оборону Кавказа», «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина» и «За отвагу». Умер герой в 1976 году. Сказались ранения, контузия, голод и страдания, которые выпали на его долю.

Татьяна Ивановна хотела бы лично принять участие в акции «Бессмертный полк» и пронести портрет отца. Но по состоянию здоровья она вынуждена остаться дома. На помощь ей пришли волонтеры, в руках которых будет табличка с фотографией Ивана Егорова.

По словам ветеранов, День Победы будет великим праздником, пока в наших сердцах будет жить память о людях, которые ценой своей жизни и здоровья отстояли мир. Ведь люди, не знающие прошлого, не имеют будущего.