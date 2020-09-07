«Война в Заполярье» - о легендарной подводной лодке К-21 и её командире Николаю Лунину

На «Арктик-ТВ» вышла новая серия проекта «Война в Заполярье». Напомним, в цикле короткометражных фильмов наша телекомпания рассказывает о страницах истории Великой Отечественной войны, о кровопролитных боях, людях и подвигах, которые они совершали на северной земле. Новая часть проекта посвящена Северному флоту, легендарной подводной лодке К-21 и её командиру Николаю Лунину.

Это сейчас Северный флот можно назвать гордостью страны. У нас сосредоточены самые совершенные образцы кораблестроения, но в 30-х годах прошлого столетия служить в Арктику отправляли провинившихся командиров, а пополняли состав группировки по остаточному принципу.

В новой серии проекта «Война в Заполярье» мы расскажем о том, в каких условиях приходилось воевать морякам Северного флота. Вы только задумайтесь, в Арктических широтах подводные лодки, например, не были оснащены отоплением. Моряки буквально каждый день совершали настоящий подвиг.

В фильме речь идёт о легендарной лодке К-21 и её командире Николае Лунине, который по одной из версий отважился атаковать флагман немецкого флота линкор «Тирпиц, самый мощный и вооруженный корабль в составе кригсмарине.

Посмотреть новую часть 8-серийного цикла про войну в Заполярье проще всего на странице официального сообщества телеканала с в социальной сети «ВКонтакте», есть короткометражный фильм и на сайте «Арктик-ТВ».