ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ. Серия 6-я: «Гаджиев»

О Магомете Гаджиеве идёт повествование в новой серии фильма «Война в Заполярье». О герое, отдавшем свою жизнь, свою горячую кровь за народ в боях, о командире дивизиона подводных лодок, о человеке, придумавшем новые тактики войны на флоте.