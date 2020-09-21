ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ. Серия 7-я: «Северные конвои»

Северные конвои - один из символов союзнических отношений и ощутимой помощи для СССР в борьбе с гитлеровскими захватчиками.

Через Норвежское и Баренцево моря в Мурманск и Архангельск под бомбёжками немецких самолётов, торпедными атаками вражеских субмарин в Советский Союз доставлялась военная техника, медикаменты и продукты питания...

О героизме моряков и гибели судов идёт повествование в 7-й серии фильма «Война в Заполярье».