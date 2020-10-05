День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.10.20 09:00
ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ. Серия 9-я: «10-й сталинский удар»
О «10-ом сталинском ударе» и его роли в Великой Отечественной войне редакция «Арктик-ТВ» рассказывает в финальной серии нашего цикла фильмов «Война в Заполярье».
В предыдущей части мы только начали повествование о Петсамо-Киркенесской операции, о стратегическом «козыре» войны в Заполярье, морских десантных операциях, а сегодня завершаем этот кинорассказ, чтобы помнили то, что совершил советский народ в те тяжёлые времена.
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
03.10.20 22:26
Не будь СССР, то в честь кого эти сегодняшние "руководители" открывали бы парки и перерезали ленточки? Это более пиаристее, чем ремонтировать (качественно содержать город) структуру ЖКХ...
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Д.О. Вернер
03.10.20 22:20
Интересно. сейчас они: в "наряды ходят", дневальными по роте стоят, закреплённую территорию от снега и листьев убирают, участвуют в "большой приборке"?
NOUDIMON
27.09.20 08:27
Решение ожидаемое. Игра продолжается - одна рука оказывает соцподдержку, а друга забирает больше, чем сама поддержка.
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