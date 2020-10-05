ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ. Серия 9-я: «10-й сталинский удар»

О «10-ом сталинском ударе» и его роли в Великой Отечественной войне редакция «Арктик-ТВ» рассказывает в финальной серии нашего цикла фильмов «Война в Заполярье».

В предыдущей части мы только начали повествование о Петсамо-Киркенесской операции, о стратегическом «козыре» войны в Заполярье, морских десантных операциях, а сегодня завершаем этот кинорассказ, чтобы помнили то, что совершил советский народ в те тяжёлые времена.