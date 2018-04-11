Войска Росгвардии спасли «Советский Союз»!

Условные преступники, захватившие ледокол, были обезврежены. Подразделения Росгвардии провели учения на воде, в воздухе и на суше.

Зрелищные и масштабные учения по защите объектов «Атомфлота» продемонстрировали подразделения Росгвардии. Согласно замыслу, в их управление по Мурманской области поступил сигнал о захвате преступниками ледокола «Советский Союз». Войска национальной гвардии, чтобы обезвредить группу террористов, начинают проводить слаженную спецоперацию. В то время, пока с террористами ведутся переговоры, военнослужащие начинают штурмовать захваченный объект с воды, воздуха и с суши.

Освобожденных заложников ожидают кареты скорой помощи, пострадавшим на месте оказывается медицинская помощь. Слаженную работу по пресечению деятельности террористической группы высоко оценил генерал армии и главнокомандующий войсками Национальной гвардии Российской Федерации Виктор Золотов.

- Основная задача этих учений, которые мы сейчас проводим, это обеспечение совместных действий вместе с правоохранительными структурами, - комментирует Виктор Золотов, директор Федеральной службы войск Национальной гвардии - главнокомандующий войсками Национальной гвардии Российской Федерации генерал армии. - Мы находим алгоритм взаимодействия при возникновении подобных задач.

На этом этапе учений Росгвардия показала готовность к любому развитию событий, так как у неё в распоряжении имеются все необходимые системы охраны и разведки, способные обеспечить надёжную защиту охраняемых объектов.

- Мы считаем, что наше взаимодействие сегодня находится на достаточно высоком уровне, - говорит Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - За многие годы, благодаря бдительности караулов и войсковых нарядов, не допущено фактов проникновения нарушителей на охраняемые войсками объекты. Военнослужащие ежегодно задерживают тысячи нарушителей, предотвращают аварии, пожары и хищения.

Главнокомандующий войсками Национальной гвардии поблагодарил личный состав за высокий профессиональный уровень, а наиболее отличившиеся военнослужащие и сотрудники были награждены.