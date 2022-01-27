Войска Северного флота выдвинулись на полигоны в рамках учения с Арктической экспедиционной группировкой

Во время тренировки части мотострелковых бригад были подняты по тревоге и совершили марш на колёсной и гусеничной технике. На полигонах военнослужащие отработают тактику рейдовых действий в условиях Крайнего Севера, ведение маневренной обороны, а также проведут стрельбы из штатного вооружения.