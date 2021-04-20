Войска Северного флота вышли в районы проведения командно-штабных учений

Они проходят под руководством Главнокомандующего ВМФ.

Из основных баз Северного флота на Кольском полуострове: Североморска, Полярного и Гаджиево был осуществлён вывод кораблей и подводных лодок, отработано их противоминное охранение. Фактически в выводе кораблей в море были задействованы малые противолодочные и ракетные корабли, а также базовые тральщики Кольской флотилии разнородных сил и атомный ракетный крейсер стратегического назначения.

Одновременно в Баренцевом море действуют две корабельные тральные группы, корабельная поисково-ударная группа, а также подводные лодки и фрегат «Адмирал флота Касатонов». Так же в тренировке принимают участие береговые и сухопутные войска, авиация и ПВО.