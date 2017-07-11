День за днём с «Арктик-ТВ»11.07.17 19:00
«Войтек, или Космический корабль из картона». Кинофестиваль «Кино без барьеров»
Комментарии
-АналитикаРаботающая часть россиян сегодня проявляет наибольший пессимизмВнешние факторы оказывают всё большее влияние на курс рубляТолько в правительстве умеют посчитать бедных так, что их становится меньше
-Нам интересно Ваше мнение08.07.17: Российские и зарубежные СМИ уделили большое внимание рукопожатию Путина и Трампа во время саммита G20 в Гамбурге. А что вы разглядели в этом событии?Проголосовало: 307 человек
-
Последние комментарии
ФунтиК
11.07.17 15:22
Чем глупее затея, тем замысловатее название. это я о "Кванториуме"! Вы с одного раза сможете перевести это слово на понятный язык? Назвали бы этот кружок "Самоделкин", "Винтик и Шпунтик", на худой ко
Комментарий к новости:В сентябре в Мурманске откроется детский технопарк «Кванториум»
Anatoly
11.07.17 12:17
Интересно, а от чего нам надо страховать квартиры? Наводнений нет, ураганов нет... Он пожаров, что ли? Уже 30 лет живу в своей квартире и ничего не было, а скоро придётся за это ещё и приплачивать стр
Комментарий к новости:В квитанции за ЖКУ хотят ввести плату за страхование
Василий
11.07.17 09:43
интересно девки пляшут! Я 2 июля дважды проходил по Кольскому мосту - утром и днём, так там вообще никого не было - кабинки пустые были.
-Скоро в эфире07:00Мультфильмы (0+)07:30«Рамки закона». Тематическая программа (12+)08:00«Доктор И». Ток-шоу о здоровье (12+)08:30«Tele Travel». Информационная программа (12+)09:00«Кто в доме хозяин?». Художественный сериал (12+)09:30«Последний янычар». Художественный сериал, 69 серия (12+)
-PRO ДеньгиБанкоматы распознают своих клиентов по лицуРоссияне беднеют: деньги в банки не несут, скоро начнут выносить-PRO ВалютуКурс евро вырос почти на 43 копейки, а доллара – почти на 44 копейкиВ преддверии выступления главы Федеральной резервной системы доллар и евро дорожают-PRO ЭнергетикуИз-за ЧП на подстанции № 5 в Мурманске ночью центральная часть города была без электроснабженияКольская АЭС отмечена золотой медалью «100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент»-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 12 июляВ квитанции за ЖКУ хотят ввести плату за страхование-PRO Нефть и газСПБУ «Амазон» не нашлось работы в Арктике, или Почему ООО «Газпром геологоразведка» приглашает специалистов из Китая?Норвегия выставила на торги 93 участка нефтяных месторождений в Баренцевом море-PRO ЗаконыВ квитанции за ЖКУ хотят ввести плату за страхованиеЗаконотворцы хотят дать послабление должникам