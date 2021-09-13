«Воюют», воспитывают и побеждают - моряки Северного флота на Таймыре

На Таймыре участники Арктической группировки Северного флота не сидят сложа руки. Недавно они учились отбивать порт, захваченный диверсантами, а теперь окунулись в общественную и спортивную жизни региона. Без интриги здесь тоже не обошлось.

Поход Арктической группировки Северного флота - это не только учения с практическими стрельбами, десантированием и привлечением авиации. В Дудинке североморцы, а для местных жителей их заход на Таймыр особенное событие, стараются принять участие и в общественной жизни, например, на борту большого противолодочного корабля «Североморск» военные моряки организовали церемонию приёма школьников в ряды Юнармии.

В один из своих прошлых походов самых успешных и активных юнармейцев военные Северного флота даже взяли на несколько дней в море, провели экскурсии по кораблю, рассказывали о службе.

К слову, служба - это ещё и спорт. Североморцы лихо играют в хоккей, в этот раз они сошлись в товарищеском матче со сборной Таймыра.

Возглавил сборную из состава участников десятого Арктического похода заместитель командующего Северным флотом Олег Голубев. С таким капитаном проигрывать хозяевам стадиона было бы вдвойне обидно.

Олег Голубев заместитель командующего Северным флотом: «Мы смогли переломить ход игры, а потом уже не дать возможности нашему сопернику на площадке вырваться вперед».

По словам Голубева военные моряки умудряются тренироваться даже в море, во время переходов, поэтому и результат показывают высокий. Закончилась встреча победой североморцев со счётом 5:2.