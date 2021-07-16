ВОЗ предупреждает о возможном появлении и распространении в мире новых, более опасных вариантов коронавируса

В Роспотребнадзоре рассказал, что рост заболеваемости коронавирусом в России обусловлен сменой на территории страны доминирующего штамма COVID-19.

Накануне в ВОЗ предупредили о возможном появлении и распространении в мире новых, более опасных вариантов коронавируса. В организации указали, что, несмотря на усилия мирового сообщества, пандемия COVID-19 ещё далека от завершения, напоминают «Известия».

12 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия стремится к коллективному иммунитету к COVID-19 на уровне 80% вакцинированных граждан. Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим.

На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».