ВОЗ призывает к осторожности в связи с постепенным снятием противопандемических мер

70 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. 6 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+35), Кандалакшском районе (+9) и Оленегорске (+5).

Статистика заболеваемости снижается, в нашей области постепенно отменяют ограничения, призванные сдержать распространение вируса. К слову, Всемирная организация здравоохранения призывает продолжать мониторинг ситуации с COVID-19, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире радиостанции «Эхо Москвы». ВОЗ советует соблюдать осторожность в связи с постепенным снятием противопандемических мер. «Мы советуем осторожность, потому что очень быстро может идти подъём, мы это видим в нескольких странах», - подчеркнула специалист. Эксперт рекомендует индивидуальные меры безопасности, включающие ношение масок, гигиену рук и дезинфекцию поверхностей, а также соблюдение достаточного расстояния между людьми, находящимися в закрытых помещениях.